El gesto inesperado de un fan por cumplir el sueño de ver a Silvestre Dangond en vivo | VIDEO

Silvestre Dandong se ha posicionado en ser uno de los cantantes más destacados en el género del vallenato tras llevar varios años de trayectoria profesional y destacarse por el éxito de canciones como ‘Justicia’, ‘Niégame tres veces’ y ‘Cásate conmigo’.

Desde luego, el nombre del artista se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su próxima presentación en la ciudad de Bogotá. Además, uno de sus seguidores ha sido tendencia tras compartir un video en el que reveló que hará un sorprendente recorrido para cumplir el sueño de ver al artista en directo.

Este es el video viral de un fanático de Silvestre Dangond para verlo en directo

Es clave mencionar que la admiración que puede tener un fanático por ver a un artista en directo puede llevar a cabo varias decisiones, entre esas, hacer un recorrido en bicicleta para asistir a una de sus presentaciones.

De este modo, varios internautas han reaccionado emotivamente a través de las diferentes redes sociales al ver el video que compartió uno de los fieles seguidores de Silvestre llamado: Marc Nava, quien emprendió un viaje en bicicleta desde la ciudad de Valledupar hasta a Bogotá.

¿Qué hará fan de Silvestre Dangond para verlo en vivo? | Foto AFP: Gustavo Caballero

En el video, Marc Nava compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete mil seguidores, el sorprendente recorrido que hará en bicicleta para ver a uno de sus artistas preferidos en directo y expresó las siguientes palabras:

“Desde Valledupar hasta Bogotá en bicicleta. Hoy quiero compartir con ustedes, un sueño que quiero cumplir con cada pedaleo: llegar al concierto de silvestre Dangond en Bogotá, saliendo desde mi tierra, Valledupar. Pero esto no es solo por mí, esto lo hago con propósito”, añadió el seguidor.

Entre tanto, el mensaje de Marc Nava se ha convertido en fuente de inspiración para muchos internautas al ver que otro de los motivos principales de su viaje se trata acerca de la esperanza que se tiene para cumplir los sueños y la manera en la que se puede combatir una enfermedad:

“Cada kilómetro recorrido es una forma de honrar la vida, de inspirar a quienes quizás hoy están luchando desde una cama contra una enfermedad como el cáncer. Mi mensaje es claro: los sueños están para cumplirse, y si mi esfuerzo logra motivar, aunque sea a una sola persona a levantarse, creer en sí misma o seguir adelante, entonces valdrá cada gota de sudor”, añadió Marc.

¿Dónde y cuándo se presentará Silvestre Dangond en Bogotá?

Cabe destacar que Silvestre Dangond ha confirmado públicamente a través de sus redes sociales las próximas presentaciones que tendrá en la ciudad de Bogotá, las cuales serán: el viernes 26 y sábado 30 de agosto.

¿Dónde y cuándo se presentará Silvestre Dangond en vivo? | Foto AFP: David Becker

El lugar de esta presentación se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, quien se presentará junto al artista Juancho de la Espriella y la gira se llamará ‘El último baile’.