Alejandro Estrada revela que sufrió un accidente en su moto: “Me partí la clavícula”

Alejandro Estrada, recordado por su paso en MasterChef Celebrity Colombia, vuelve a estar en boca de todos, por un episodio personal que dejó huella en su vida y que decidió compartir con sus seguidores en redes sociales. El actor, conocido por su espontaneidad, sorprendió al contar un episodio inesperado que lo obligó a replantear su manera de ver la velocidad y los riesgos.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Qué confesó Alejandro Estrada sobre su accidente en moto?

A través de un video publicado en Instagram, Alejandro Estrada narró con total sinceridad cómo un paseo en moto terminó en un fuerte accidente que casi lo deja fuera de circulación por varios meses. Con tono cercano y hasta reflexivo, relató el instante en el que perdió el control en una curva y terminó impactando contra una cerca en plena vía rural.

Aunque llevaba todas las protecciones necesarias, el golpe fue tan fuerte que le provocó una fractura en la clavícula y el hombro, obligándolo a pasar por intervención quirúrgica.

“De todo esto me queda una gran enseñanza y es hacer mucho más precavido, porque como dicen las mamitas por ahí, muchas veces es que usted anda como un loquito en esa moto”.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

¿Cómo vivió Alejandro Estrada el proceso de recuperación?

El actor explicó que la recuperación no fue nada sencilla. Estuvo alrededor de tres meses con movilidad reducida y medio año para retomar sus rutinas de ejercicio. Confesó que lo más difícil fue la sensación de volver a empezar desde cero, ya que el dolor le impedía realizar hasta los movimientos más básicos.

Consciente del aprendizaje que le dejó este accidente, Alejandro Estrada recalcó que hoy es mucho más cuidadoso y que siempre recomienda a los motociclistas conducir con responsabilidad para evitar tragedias.

Artículos relacionados Talento internacional Actriz Andrea del Boca enfrenta juicio: ¿cuántos años podría pasar en prisión?

¿Por qué Alejandro Estrada sigue cautivando al público?

Más allá del accidente, lo que impactó a sus seguidores fue la forma honesta y cercana con la que compartió su experiencia. Alejandro Estrada no solo habló de la imprudencia del momento, también resaltó la importancia de valorar la salud y la paciencia durante un proceso de sanación. Esa transparencia ha sido, precisamente, una de las cualidades que lo convirtieron en uno de los favoritos en el reality culinario.

Alejandro Estrada abre su corazón y revela un accidente que marcó su vida

¿Qué reacciones generó la revelación de Alejandro Estrada?

Los comentarios no se hicieron esperar. Decenas de seguidores aplaudieron el valor del actor por contar un episodio tan personal y destacaron que su historia sirve como advertencia para quienes manejan motocicleta. Muchos resaltaron la enseñanza que dejó su relato: disfrutar la pasión por las motos, pero siempre con prudencia.