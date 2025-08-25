Actriz Andrea del Boca enfrenta juicio: ¿cuántos años podría pasar en prisión?

El público latinoamericano conoció a Andrea del Boca cuando apenas tenía siete años. Su ternura y talento conquistaron a millones gracias a “Papá Corazón”, la novela donde interpretó a Pinina, un papel que la convirtió en símbolo de la televisión familiar. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por éxitos que la llevaron a ser dirigida en numerosas ocasiones por su padre, Nicolás del Boca, una figura clave en el teatro y la pantalla argentina.

¿Qué proyectos hicieron brillar a Andrea del Boca en su trayectoria?

Con el paso del tiempo, Andrea del Boca se consolidó como una de las actrices más reconocidas del Cono Sur. Títulos como Celeste, Esa mujer y Estrellita mía, esta última junto a Ricardo Darín, la consolidaron como protagonista indiscutida de la ficción romántica. También exploró otros caminos en la industria, convirtiéndose en productora, presentadora de galas y hasta participante de realities de entretenimiento en Argentina, como “Bake Off Famosos”.

Andrea del Boca: la estrella infantil que hoy enfrenta un duro proceso judicial

¿Por qué Andrea del Boca está vinculada a un proceso judicial?

El presente de Andrea del Boca contrasta con el brillo de su pasado. La actriz se encuentra en medio de un juicio que podría llevarla a prisión por más de tres años, acusada de administración fraudulenta en torno al financiamiento de la telenovela Mamá Corazón. La producción, que recibió millonarios aportes estatales, nunca fue emitida, lo que despertó sospechas sobre el uso de los fondos.

Según la acusación, más del 70% del presupuesto habría sido destinado a este proyecto, cifra que supera con creces lo otorgado a otras producciones del mismo periodo.

¿Qué ha dicho Andrea del Boca sobre las acusaciones?

Andrea del Boca ha defendido su inocencia asegurando que cumplió con sus obligaciones contractuales. Su abogado recordó que “peritos oficiales no detectaron irregularidades ni desvíos de fondos” y sostuvo que el trabajo se completó, aunque nunca salió al aire porque la actriz no estaba obligada a garantizar la emisión, sino a entregar el contenido. Aun así, la investigación sigue en curso y el Tribunal Oral Federal solicitó una condena de tres años y seis meses en su contra, además de la participación de otros implicados como el exministro Julio De Vido.

¿Qué significa este juicio para Andrea del Boca?

El caso, abierto en 2016 y reactivado en los últimos años, mantiene en vilo a los seguidores de Andrea del Boca, una artista que supo ser ícono de la cultura televisiva y que hoy enfrenta una de las batallas más difíciles de su vida. La resolución de la justicia no solo marcará su futuro profesional, sino que también definirá cómo quedará su legado en el mundo del espectáculo argentino.