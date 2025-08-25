Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate deslumbra en un comercial que ya es sensación en redes | VIDEO

Melissa Gate deslumbra en un comercial que causa furor en redes, enamorando al público con su estilo y carisma incomparables. ¡Descúbrelo aquí!

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Melissa Gate durante su participación en La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate sorprendió a sus seguidores al revelar la muñeca que le obsequiaron. ¡Es idéntica a ella! (Foto: Canal RCN)

Después de ganarse el cariño del público en La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate vuelve a acaparar la atención, esta vez fuera del reality. La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al protagonizar una campaña publicitaria que ya circula en redes sociales y que demuestra que su talento brilla también frente a la cámara.

¿Cómo lució Melissa Gate en esta producción?

En el video promocional, Melissa Gate irradia confianza y estilo mientras presenta un producto de la marca Rolda, reconocida en el mundo del cuidado capilar y la barbería masculina. Con un look impecable y una energía contagiante, logró transmitir cercanía y seguridad, generando una gran respuesta del público.

Melissa Gate deslumbra como la imagen principal de un nuevo comercial
Melissa Gate deslumbra como la imagen principal de un nuevo comercial

La pieza audiovisual, que fue difundida en plataformas digitales, acumuló cientos de ‘me gusta’ y comentarios en cuestión de minutos, confirmando que su presencia no pasa desapercibida.

¿Por qué Melissa Gate es la elección perfecta para Rolda?

Rolda es una marca especializada en productos profesionales para el cabello y la barba, pensada para quienes valoran el cuidado personal con un toque de sofisticación. La elección de Melissa Gate como protagonista responde a su autenticidad, conexión con las audiencias y la imagen fresca que proyecta. Su participación no solo refuerza el mensaje de la campaña, sino que también evidencia su versatilidad frente a diferentes retos profesionales.

¿Qué logró Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Durante su paso por el reality, Melissa Gate se convirtió en una de las personalidades más comentadas de la temporada. Llegó a la gran final junto a Andrés Altafulla, Emiro y La Toxi Costeña, quedándose con el segundo lugar gracias a una sólida votación del público. Su carisma, ingenio y determinación le permitieron destacarse en cada desafío.

¿Qué oportunidades llegaron para Melissa Gate después de La casa de los famosos Colombia?

Su participación en el programa abrió nuevas puertas: será embajadora de una reconocida marca de automóviles de lujo, asistirá a eventos internacionales como la Semana de la Moda en Dubái, viajará a ciudades icónicas como París y Río de Janeiro, y se convertirá en la imagen de otra marca de cuidado personal. Además, está por cumplir uno de sus sueños más grandes: abrir su propia barbería.

