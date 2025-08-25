Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Richard Ríos presume su amor por Madu Carvalho con una romántica foto

Richard Ríos enternece a sus seguidores al compartir una romántica foto con Madu Carvalho, donde se les ve felices y más enamorados que nunca.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Richard Ríos con su novia
Richard Ríos celebra con su novia importante trirunfo/AFP: Chris CODUTO

El domingo 24 de agosto, Richard Ríos sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a su pareja, la modelo brasileña Madu Carvalho , que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. En la instantánea, Madu apoya su cabeza en el hombro del futbolista, transmitiendo cercanía y un afecto que los fanáticos no tardaron en resaltar con mensajes llenos de ternura.

Artículos relacionados

¿Cómo se ha fortalecido el romance de Richard Ríos y Madu Carvalho?

Aunque durante los primeros meses mantuvieron su relación lejos del ojo público, las muestras de cariño entre Richard Ríos y Madu Carvalho han ido ganando protagonismo. La complicidad que transmiten en cada aparición conjunta deja en evidencia que su vínculo es sólido y especial. Los seguidores, siempre atentos a cada detalle, han aplaudido la forma en que han ido abriendo su historia de amor.

La primera vez que se les vio juntos fue a finales del año 2024 , cuando coincidieron en un aeropuerto rumbo a lo que, según sus publicaciones por separado, fue un viaje romántico. Desde entonces, han sido fotografiados en eventos deportivos y ceremonias, como aquella en la que Richard recibió un premio como mejor mediocampista. En todas esas ocasiones, las miradas y gestos entre ellos dejaban claro que la conexión iba más allá de lo profesional o amistoso.

Artículos relacionados

¿Cómo ha estado presente Madu Carvalho en la vida de Richard Ríos?

Madu Carvalho, con su estilo elegante y su afición por los viajes, ha acompañado a Richard Ríos en momentos importantes de su carrera. Incluso en partidos clave de la Selección Colombia en Barranquilla, se le ha visto alentándolo desde la tribuna. Su presencia constante ha reforzado la imagen de pareja estable que ambos proyectan, aunque no hablen públicamente de su relación.

Richard Ríos sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a su pareja
Richard Ríos sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a su pareja

¿Cómo conquistaron a Richard Ríos el estilo y carisma de Madu Carvalho?

Con más de 58 mil seguidores en sus redes, Madu Carvalho comparte imágenes que reflejan su gusto por la moda, escenarios exóticos y un estilo de vida cómodo. Sus facciones delicadas y mirada intensa han sido elogiadas por cientos de usuarios, quienes no dudan en felicitarla por la química que comparte con Richard Ríos.

Artículos relacionados

En esta última publicación, la reacción fue inmediata: corazones, mensajes de admiración y frases como “qué pareja tan linda” inundaron los comentarios, reafirmando que este romance no solo conquista a quienes lo viven, sino también a quienes lo siguen desde la distancia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Mariana Zapata Karina García

Karina García y Mariana Zapata aparecen vestidas igual y dividen opiniones por quién se ve más linda

Karina García y Mariana Zapata se pusieron el mismo outfit, así que los internautas hicieron sus propias apuestas.

Blessd Blessd

Ella es Manuela qm, la creadora de contenido que volvió a conquistar el corazón de Blessd

Tras semanas de rumores, Blessd compartió una foto con Manuela qm y oficializó el inicio de su nueva relación.

Andrea del Boca: la estrella infantil que hoy enfrenta un duro proceso judicial Talento internacional

Actriz Andrea del Boca enfrenta juicio: ¿cuántos años podría pasar en prisión?

El caso de la actriz Andrea del Boca llega a juicio y surgen dudas sobre cuántos años podría enfrentar en prisión. ¡Los detalles del caso aquí!

Lo más superlike

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Pepe Aguilar, heredero de una dinastía musical, ha consolidado una millonaria fortuna que hoy revela su verdadero valor.

Los crímenes reales y las historias de misterio generan interés porque ayudan a comprender el peligro. Curiosidades

¿Por qué sentimos fascinación por lo macabro? La ciencia lo explica

El joven piloto compite con la bandera de Colombia en homenaje a su madre, nacida en el país. Viral

Él es el joven que puso a Colombia en lo más alto del motociclismo mundial

Carolina Sabino y Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga por falta de liderazgo: “Los ojos me hicieron chispitas”

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!