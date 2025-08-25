El anuncio del compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no solo marcó un nuevo capítulo en su relación, también ha revelado un aspecto legal que generó curiosidad en todo el mundo: un acuerdo prenupcial que estipula las condiciones económicas en caso de divorcio.

¿Qué establece el contrato prenupcial entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Según medios internacionales, este acuerdo habría sido firmado en 2017 tras el nacimiento de su hija Alana Martina. El documento detalla que, en caso de separación, Georgina Rodríguez recibiría alrededor de 114.000 euros mensuales. Además, tendría derecho a quedarse con una mansión valorada en alrededor de seis millones de euros.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez establecen contrato prenupcial / (Foto de AFP)

Algunos medios internacionales han señalado que el acuerdo prenupcial podría requerir una actualización, ya que la fortuna del futbolista ha crecido considerablemente en los últimos años. En redes sociales, también se comenta que este tipo de documentos reflejan tanto la magnitud de su patrimonio como la intención de proteger a la familia en caso de una eventual separación.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo actualmente?

El contrato prenupcial llama la atención por las altas cifras que maneja, pero estas cantidades no representarían un reto financiero para Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués recibiría alrededor de 260 millones de euros al año, gracias a su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita y a diversas alianzas comerciales.

Cristiano Ronaldo: uno de los deportistas más ricos del mundo / (Foto de AFP)

De acuerdo con estimaciones publicadas en medios especializados, su fortuna ascendería a unos 1.200 millones de euros, ubicándolo como uno de los deportistas más ricos del mundo.Esta posición económica permite entender por qué las cifras contempladas en el acuerdo se enmarcan dentro de la realidad patrimonial de Ronaldo.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Más allá del aspecto legal y financiero, la pareja continúa desarrollando proyectos en paralelo. Cristiano Ronaldo se mantiene activo en el fútbol con el Al Nassr y ha invertido en el sector hotelero con su cadena Pestana CR7. Georgina Rodríguez, por su parte, impulsa su carrera como modelo e influencer.

Por el momento, la pareja sigue siendo noticia luego de haber tomado la decisión de contraer matrimonio. Aunque no han manifestado públicamente cuál será la fecha de la boda, cibernautas destacan que esto dependerá del calendario oficial del futbolista y que probablemente sea después del 19 de julio de 2026, fecha en la que termina el Mundial de fútbol.