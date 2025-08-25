Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Belén Alonso le dijo de frente a Violeta Vergonzi que fuese más delicada en MasterChef Celebrity

Belén Alonso fue directa con Violeta Vergonzi en pleno reto de salvación de MasterChef Celebrity, así reaccionó la presentadora.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Belén Alonso, Violeta Vergonzi
Belén Alonso le dijo de frente a Violeta Vergonzi que fuese más delicada | Foto del Canal RCN.

Se desarrolló un nuevo reto de salvación en MasterChef Celebrity, 10 años. Ocho celebridades se enfrentaron con el objetivo de subir al balcón y evitar la eliminación, la cual se convierte en la octava de esta temporada 2025.

Precisamente, una de las participantes con delantal negro que buscaba la salvación fue la presentadora de televisión Violeta Vergonzi, a quien durante este nuevo ciclo no le ha ido tan bien.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la crítica de Belén Alonso a plato de Violeta Vergonzi en salvación de MasterChef Celebrity?

El reto consistió en preparar dos salsas y algo para untar, así que Violeta buscó destacar. No obstante, en el momento de la degustación sus expectativas cambiaron, especialmente cuando la chef Belén la invitó a ser más delicada.

El nombre que le dio la presentadora a su plato fue el de 'Salsa choke' y la primera en probarlo fue la chef mexicana. Realizó plátano y chicharrón, mientras que, las salsas fueron humus de chontaduro y mayonesa con pepinillos.

"Me encanta que usen el chontaduro, me fascina. Yo le hubiera para el MasterChef Celebrity, yo hubiera hecho una cosa más delicada. Eso sí, que sea un poquito más para degustar, porque esto yo siento que necesito tenedor", sentenció Belén Alonso.

Violeta Vergonzi, Claudia Bahamón, Belén Alonso, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría
Momento en el que Violeta Vergonzi presentó su plato | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Violeta Vergonzi tras críticas de Belén Alonso en salvación de MasterChef Celebrity?

Por su parte, Jorge Rausch dijo que el humus estaba bueno, Nicolás de Zubiría destacó los patacones y chicharrones, pero no le atrajo la mayonesa. Finalmente, Carolina Acevedo (quien estuvo como invitada) recalcó que sintió un amargo al humus.

"Me quedo con la tranquilidad de que lo demás quedó bien", así reaccionó Violeta tras la retroalimentación de su plato.

Junto a Violeta, las otras celebridades que compitieron fueron Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Alejandra Ávila, Patty Grisales y Valeria Aguilar.

Violeta Vergonzi
Violeta Vergonzi corre riesgo de eliminación | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Quiénes ya fueron eliminados de MasterChef Celebrity, 10 años?

La competencia en MasterChef está reñida, nadie se quiere ir del formato de cocina conducido por Claudia Bahamón. Por el momento, ya van siete eliminados y son:

  • Yesenia Valencia.
  • Rodrigo Candamil.
  • René Higuita.
  • Luly Bossa.
  • Andrea Guzmán.
  • Mario Yepes.
  • Jorge Herrera.

Recuerda que puedes ver y revivir todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, descargando totalmente gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvan en MasterChef: alguno de estos 6 participantes será eliminado

Mientras que Alejandra y Raúl aseguraron una semana más en MasterChef Celebrity, otros corren el riesgo de la octava eliminación.

Carolina Sabino, Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso dio ácido comentario a Carolina Sabino y le pidió perdón en MasterChef: la actriz lloró

Belén Alonso despertó la tristeza en Carolina Sabino, puesto que a la actriz ha estado tambaleando en MasterChef Celebrity.

Carolina Acevedo MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Acevedo volvió a MasterChef Celebrity y su reacción llamó la atención: "Es horrible"

Carolina Acevedo ganó MasterChef Celebrity 2023. En su temporada, fue una celebridad de amores y desacuerdos.

Lo más superlike

Christian Nodal dedica a Ángela Aguilar la misma canción que antes interpretó a Cazzu y Belinda Christian Nodal

Nodal dedica a Ángela Aguilar la misma canción que antes cantó a Belinda y Cazzu | VIDEO

Nodal dedicó a Ángela Aguilar la misma canción que en el pasado interpretó para Belinda y Cazzu, generando reacciones y comparaciones en redes.

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Silvestre Dangond Silvestre Dangond

El gesto inesperado de un fan por cumplir el sueño de ver a Silvestre Dangond en vivo | VIDEO

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!