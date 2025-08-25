Belén Alonso le dijo de frente a Violeta Vergonzi que fuese más delicada en MasterChef Celebrity

Se desarrolló un nuevo reto de salvación en MasterChef Celebrity, 10 años. Ocho celebridades se enfrentaron con el objetivo de subir al balcón y evitar la eliminación, la cual se convierte en la octava de esta temporada 2025.

Precisamente, una de las participantes con delantal negro que buscaba la salvación fue la presentadora de televisión Violeta Vergonzi, a quien durante este nuevo ciclo no le ha ido tan bien.

¿Cuál fue la crítica de Belén Alonso a plato de Violeta Vergonzi en salvación de MasterChef Celebrity?

El reto consistió en preparar dos salsas y algo para untar, así que Violeta buscó destacar. No obstante, en el momento de la degustación sus expectativas cambiaron, especialmente cuando la chef Belén la invitó a ser más delicada.

El nombre que le dio la presentadora a su plato fue el de 'Salsa choke' y la primera en probarlo fue la chef mexicana. Realizó plátano y chicharrón, mientras que, las salsas fueron humus de chontaduro y mayonesa con pepinillos.

"Me encanta que usen el chontaduro, me fascina. Yo le hubiera para el MasterChef Celebrity, yo hubiera hecho una cosa más delicada. Eso sí, que sea un poquito más para degustar, porque esto yo siento que necesito tenedor", sentenció Belén Alonso.

Momento en el que Violeta Vergonzi presentó su plato | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Violeta Vergonzi tras críticas de Belén Alonso en salvación de MasterChef Celebrity?

Por su parte, Jorge Rausch dijo que el humus estaba bueno, Nicolás de Zubiría destacó los patacones y chicharrones, pero no le atrajo la mayonesa. Finalmente, Carolina Acevedo (quien estuvo como invitada) recalcó que sintió un amargo al humus.

"Me quedo con la tranquilidad de que lo demás quedó bien", así reaccionó Violeta tras la retroalimentación de su plato.

Junto a Violeta, las otras celebridades que compitieron fueron Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Alejandra Ávila, Patty Grisales y Valeria Aguilar.

Violeta Vergonzi corre riesgo de eliminación | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes ya fueron eliminados de MasterChef Celebrity, 10 años?

La competencia en MasterChef está reñida, nadie se quiere ir del formato de cocina conducido por Claudia Bahamón. Por el momento, ya van siete eliminados y son:

Yesenia Valencia.

Rodrigo Candamil.

René Higuita.

Luly Bossa.

Andrea Guzmán.

Mario Yepes.

Jorge Herrera.

