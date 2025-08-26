Influencer colombiana revela el susto que vivió en Brasil: "me rebotaron pedazos de vidrios"

Lo que parecía ser un viaje de negocios y marca exitoso terminó en un gran susto para una reconocida influencer colombiana.

¿Quién era la influencer colombiana que estaba de viaje en Brasil?

Isabela Londoño, reconocida creadora de contenido paisa, conocida como Isa Londo, viajó a São Paulo con la marca H&M para asistir a eventos y sesiones de fotos.

Aunque el viaje había transcurrido con éxito, antes de regresar a Colombia vivió una experiencia que la dejó en pánico.

¿Qué le pasó a Isa Londo en Brasil?

La influencer relató en sus redes sociales lo sucedido horas antes de tomar su vuelo de regreso.

Según contó, a las 5 de la mañana pidió un “transfer”, un servicio de transporte seguro, para llegar al aeropuerto, ya que le habían advertido que en São Paulo eran comunes los robos y que a esa hora era riesgoso usar taxis convencionales.

Isabela reveló que al subirse al vehículo le cobraron 3.000 reales, cerca de dos millones de pesos colombianos, lo cual le pareció extraño porque la marca había cubierto todos los gastos del viaje, incluido el transporte.

Aun así, pagó para no arriesgarse a perder el vuelo y, durante el trayecto, decidió escribir a la persona encargada del viaje para contarle lo ocurrido.

En ese momento, el vehículo se detuvo en plena autopista y, de repente, la ventana junto a ella estalló.

Isa Londo fue víctima de robo en Brasil. (Foto FreePik)

“Yo siento un estruendo y me vuelan puros vidrios en la cara [...] Cuando me vuelan todos esos vidrios mi primera reacción fue pensar que nos habían chocado, porque el conductor lo primero que hizo fue acelerar y voltear, y el carro se movió [...] Si yo no me hubiera puesto ese hoodie yo estaría toda c0rtada porque me rebotaron pedazos de vidrio [...] Cuando reacciono me doy cuenta de que fue que me arrebataron el celular y veo la ventana del carro estallada”, contó en TikTok.

Isa Londo explicó que un hombre rompió la ventana, le robó el celular y salió corriendo por la autopista acompañado de dos perros.

La influencer recordó que, aunque entró en pánico, intentó mantener la calma para resolver la situación. Llamó de inmediato a su mamá y luego continuó hacia el aeropuerto, donde tomó el vuelo a Colombia para adelantar los trámites correspondientes desde su país.

Finalmente, Isa Londo aseguró a sus seguidores que se encuentra bien, no sufrió heridas y ya está en casa junto a su familia, recuperándose del susto.