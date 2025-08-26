Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Vicky Hernández

La actriz Vicky Hernández generó preocupación tras ser hospitalizada de urgencia en la ciudad de Bogotá.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Vicky Hernández.
Esto es lo que se sabe del estado de salud de Vicky Hernández. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas Vicky Hernández generó preocupación tras ser confirmada su hospitalización luego de presentar quebrantos en su salud.

¿Qué le pasó a la actriz Viccky Hernández? Esto es lo que se sabe

Fue el periodista Carlos Giraldo, quien confirmó que la actriz tuvo que ser internada de emergencia, situación que la obligó a suspender las funciones de su obra La Escena Invertida, la cual, se encuentra en cartelera del Teatro La Candelaria ubicado en Bogotá.

De acuerdo con la información compartida por el periodista, las presentaciones que la artista tenía programadas para el fin de semana quedo suspendidas debido a la situación que enfrenta la mujer, esto, mientras recibe atención médica y se recupera en casa.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz Vicky Hernández?

Según lo comentado por Giraldo, recientemente Hernández ya se encuentra mejor, pues afirmó lo siguiente: “Afortunadamente, la actriz se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación”.

Y aunque el comunicador no reveló mayor detalle de su estado de salud, muchos de sus seguidores esperan saber noticias que confirmen cómo avanza su proceso de sanación.

¿Qué intervención médica se hizo la actriz Vicky Hernández?

Y es que, en medio de la preocupación que este tema ha generado, es importante señalar que esta no es la primera vez que Vicky enfrenta una situación crítica en su salud, ya que en el año 2024 se sometió a una intervención que tuvo como fin reemplazar las vértebras cervicales.

En su momento, la intérprete logró superar este percance y recuperarse satisfactoriamente, por lo que se espera que también pueda salir bien librada de esta difícil situación.

¿Cuál es el legado artístico de la actriz Vicky Hernández?

Sin duda, Vicky es una de las figuras más queridas y representativas de la televisión nacional, entre las producciones más recordadas de su amplia trayectoria como actriz está Azúcar, Don Chinche y La casa de las dos Palmas.

Así mismo, ha participado en proyectos cinematográficos como lo son Cosiaca y la película Mathrioska.

Por ahora, seguidores de la artista colombiana esperan con atención poder conocer noticias de esta mujer que, definitivamente, marcó a generaciones enteras que vieron en ella un referente de la actuación.

