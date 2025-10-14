Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre: “Estaba mal”

Valentino Lázaro , se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más influyentes del país, no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por su polémica personalidad, al ser parte de uno de los panelistas del programa: ‘Tamo en Vivo’.

Además, el creador de contenido se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras revelar algunos de los difíciles momentos que presentó en el pasado a nivel personal tras el fallecimiento de su padre.

¿Cómo recordó Valentino Lázaro a su padre fallecido?

Valentino Lázaro abrió su corazón tras el fallecimiento de su padre hace algunos años. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Valentino Lázaro se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser uno de los invitados especiales en el programa digital llamado: ‘La zona show’ del creador de contenido Erick Pabón , en el que contó algunos de acontecimientos de su vida personal.

De este modo, Valentino abrió su corazón al recordar de emotiva manera a su padre, quien falleció hace algunos años, expresando las siguientes palabras:

“Mi sueño era bailar, pero mis papás no confiaban en mí. Luego, me salí de la carrera en la que estaba estudiando, la cual era química. Entonces, estudié danza. Me pagaron la carrera, pero allá me volví loc# en Nueva York y cuando estoy allá, mi padre fallece. Entonces, cuando pasa esto, vengo a pasar una temporada con mi madre”, añadió Valentino.

Durante la entrevista, el creador de contenido digital expresó que la pérdida de su padre le generó gran incertidumbre a nivel personal, pues abrió su corazón, diciendo que estuvo en medio de algunos excesos.

Entre tanto, Valentino confesó que su hermano fue la única persona que se pudo despedir de su padre, pues se despidió de él minutos antes de un viaje internacional que tenía.

¿Cómo enfrentó Valentino Lázaro sus preferencias sentimentales en su hogar?

Durante la entrevista, Valentino recordó que, en su adolescencia, su familia tenía unos ideales diferentes con respecto a sus preferencias sentimentales:

¿Cómo enfrentó Valentino Lázaro a su familia tras sus preferencias sentimentales? | Foto: Canal RCN

“Siempre he sido una persona muy contradictoria, me gusta llevar la contraria. Recuerdo que a mi padre no le gustaban los aretes y yo me los pise cuando tenía 13. A mis 12 tuve mi primer tatuaje. Además, no quise explicarle a las personas mis preferencias”, agregó Valentino.

Cabe destacar que el creador de contenido se ha ganado el cariño por parte de sus seguidores al ser un reconocido influenciador y un gran referente en el mundo de la danza.