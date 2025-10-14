Karina García rompió el silencio sobre su pasado en las páginas azules: "no me siento orgullosa"

K

arina García, una de las figuras del panorama digital que con frecuencia se apodera de la conversación en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar en una reciente entrevista en la que habló sin filtro sobre su pasado.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri reveló la millonaria multa en caso de no participar en Stream Fighters 4

¿Qué dijo Karina García sobre su pasado?

En medio de este espacio que concedió a un programa de radio nacional, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se sinceró frente a un tema que ha sido duramente cuestionado por sus "haters", situación a la que ella misma se refirió sin ningún tipo de tapujo.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

"Yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar, porque mi pasado es parte de mis historia, es algo por lo que me juzgan demasiado", fueron las palabras de la modelo antioqueña durante la entrevista.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Karina García sobre su pasado en la página azul?

De acuerdo con lo comentado por García, con frecuencia recibe señalamientos de todo tipo en los que además de juzgarla, también le hacen calificativos como de "pr3pago", como resultado de su presencia en las llamadas páginas azules.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

Según lo comentó la también creadora de contenido y ahora empresaria, a estas alturas de su vida no estaría dispuesta a volverlo a hacer.

Además, fue clara al mencionar que, aunque evidentemente no se siente orgullosa de lo que izo años atrás cuando era más joven, es un episodio de su vida que no puede borrar.

Karina García y su revelación sobre su pasado. Foto.| Canal RCN.

¿Karina Garcia se arrepiente de su pasado? Esto dijo la influencer en una entrevista

Pese a que aun le recuerdan que en algún momento se dedicaba a esto, hoy en día la modelo paisa ha tomado fuerza como una de las influenciadoras más reconocidas del panorama digital, además, de aprovechar su impacto para lanzarse como empresaria con el lanzamiento de su propia marca de ropa deportiva.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se prepara para lo que será su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz, a quien espera vencer este sábado 18 de octubre en el ring de boxeo en el marco del evento Stream Fighters que es organizado por WestCol.