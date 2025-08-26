Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar

Christian Nodal ha estado últimamente envuelto en rumores y escándalos sobre supuestas infidelidades a Ángela Aguilar, esto a pocas semanas de su última entrevista donde confesó la realidad de su relación y habló de sus planes a futuro con la mexicana.

¿Cuál es la millonaria suma que pagaría Nodal si le es infiel a Ángela Aguilar

El cantante de música regional mexicana ha reconocido en varias ocasiones su fama de mujeriego, algo que incluso él mismo ha aceptado sin tapujos.

Para Nodal, lejos de ser un problema, se trata de una característica de su personalidad.

“Yo nací con un problema más cabr0n que ser mujeriego. Mira, la gente dice que yo soy mujeriego… Yo no creo que eso sea un problema. es mi mayor virtud y mi mayor defecto”, comentó hace un tiempo el mexicano.

Por esta razón, Ángela Aguilar decidió protegerse legalmente. Según periodistas mexicanos, la hija de Pepe Aguilar incluyó en un acuerdo prenupcial una cláusula que obliga a Nodal a pagarle 12 millones de dólares (aproximadamente 48 millones de pesos colombianos) en caso de que le sea infiel.

Nodal deberá pagarle a Ángela Aguilar 12 millones de dólares en caso de infidelidad. (Foto Jason Koerner / AFP)

Este acuerdo tendría una vigencia de tres años. En ese lapso, Nodal deberá mantenerse sin incurrir en ninguna infidelidad; de lo contrario, además de entregar la millonaria suma, se activaría de inmediato el proceso de divorcio.

De acuerdo con medios de espectáculos en México, el contrato habría sido idea de Pepe Aguilar, como una forma de proteger a su hija ante la fama de Nodal y los antecedentes de relaciones anteriores que terminaron en medio de rumores de traición y polémicas públicas.

¿Cuál es el último escándalo de Christian Nodal?

La vida sentimental de Nodal continúa siendo objeto de controversia. En su reciente entrevista con Adela Micha, el cantante intentó aclarar la cronología de su relación con Ángela Aguilar para desmentir cualquier señalamiento de infidelidad hacia su expareja Cazzu.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a todos. Usuarios en redes sociales señalaron inconsistencias en su relato, pues el orden de los hechos parecía no tener coherencia con lo que había contado anteriormente.

La polémica creció aún más el pasado 24 de agosto, cuando se filtraron imágenes y audios en los que se ve a Nodal conversando con una fan en mayo de 2020, periodo en el que estaba comenzando su mediática relación con Belinda.

¿Qué ha dicho Christian Nodal al respecto?

Hasta el momento, el intérprete de Botella tras botella no ha hecho declaraciones sobre el acuerdo prenupcial con Ángela Aguilar.

Sin embargo, en la misma conversación con Adela Micha aseguró que entre sus planes está casarse por la iglesia con Ángela en una ceremonia prevista para el año 2026.

Artículos relacionados Pepe Aguilar ¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Nodal planea casarse por tercera vez con Ángela Aguilar. (Foto Alberto E. Rodríguez / AFP)

De confirmarse este enlace, sería la tercera boda para la pareja, que en mayo del 2024 celebraron una ceremonia espiritual en Roma y posteriormente, en julio oficializaron su unión civil .