Tras el reencuentro de RBD en 2023 en el que Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez volvieron a los escenarios en Latinoamérica para volver a cantar las canciones más famosas de Rebelde, la amistad de algunos de estos integrantes se quebró por los problemas en el que presuntamente se malversó el dinero recaudado en cada uno de sus shows.

¿Por qué los integrantes de RBD ya no se la llevan bien?

Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez volvieron como RBD para dar conciertos en diferentes países de Latinoamérica y lo que sería un gran reencuentro para la historia, resultó en una fractura en la amistad de algunos de esto integrantes de la banda, pues en 2024 se conoció que el manager de RBD habría tomado dinero que no le pertenecía luego de que la banda terminara su gira, por eso, Dulce María y Maite Perroni habrían mencionado en medios mexicanos que ya este caso estaba en manos de abogados, sin embargo, Anahí nunca salió a hablar del tema, pero sí felicitó al implicado en su cumpleaños, lo que habría generado molestia entre los demás integrantes de la agrupación musical.

¿Qué hizo Poncho Herrera para mediar entre Anahí y Maite Perroni?

En una entrevista en la que le hicieron a la actriz, cantante e integrante de RBD Maite Perroni, se ve cómo ella tiene en sus manos muchas revistas en las que la banda es portada y en repetidas ocasiones tapó con sus manos la cara de Anahí, esto generó muchas especulaciones entre los internautas y, de hecho, Poncho Herrera, recientemente publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram en donde está al lado de Anahí y Maite en su avión privado.

En la publicación, el actor describió lo que la banda vivía en ese momento tras estar de concierto en concierto, hecho que fue extraño para muchos quienes saben que él era el menos interesado en hablar de la banda, por eso, muchos creyeron que su publicación fue una forma de alzar la banderita blanca y tratar de mediar para que Anahí y Maite se reconcilien.

¿Maite Perroni y Anahí han hablado de cómo está su relación?

Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo está la relación entre los exintegrantes de RBD tras la posible malversación de su dinero, sí se sabe que no se les ha visto juntos a la agrupación, lo que aumenta las sospechas que, entre ellos, su amistad y relación ya no es la misma de antes.