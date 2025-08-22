Esposo de Maite Perroni rompe el silencio: acusa malos tratos en RBD

La cantante y actriz Maite Perroni se vio envuelta en un escándalo tras publicar un video en el que tapaba el rostro de su excompañera Anahí en la portada de una revista. Ante esto, las redes sociales no tardaron en criticarla, calificándola de “envidiosa” e “inmadura”.

Su esposo, el productor mexicano Andrés Tovar, utilizó sus redes para emitir un comunicado en defensa de Perroni, dejando claro su apoyo incondicional.

¿Qué dijo Andrés Tovar en defensa de su esposa Maite Perroni?

En los últimos días, Maite Perroni ha sido señalada en redes sociales de “envidiosa” e “inmadura” tras la circulación de un video en el que, según varios usuarios, tapa en repetidas ocasiones la cara de su excompañera de RBD, Anahí.

Ante esta ola de críticas, su esposo, el productor mexicano Andrés Tovar, decidió pronunciarse públicamente para defenderla.

A través de un mensaje en redes sociales, Tovar fue contundente al señalar que las críticas hacia Perroni provienen de personas que no valoran sus logros.

“Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué”, escribió Tovar.

El productor mexicano agregó que si iban a hablar de su esposa deben hablar con resultados y números para que no se avergüencen ellos mismos afirmando “cosas que solo ocurren en sus cabezas”.

“En la música: ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música [...] En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES con primeros lugares actualmente en todo el mundo.”, comentó el productor.

Finalmente, el productor hizo énfasis en la faceta más personal de Perroni, destacando que, más allá del éxito artístico, su esposa ha decidido enfocarse en su familia.

Según Tovar, Maite se ha dedicado cien por ciento a la maternidad, siendo este su mayor compromiso y prioridad en la actualidad.

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, asegura que Maite está enfocada en ser mamá. (Foto John Lamparski / AFP)

¿Qué dijo Andrés Tovar sobre los malos tratos de RBD?

En su mensaje, Andrés Tovar no solo defendió a Maite Perroni, sino que también habló sobre las tensiones internas que han marcado a RBD tras su último reencuentro.

El productor explicó que la negativa de su esposa de volver a la agrupación responde a una postura basada en principios y no en caprichos.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abus0, rob0s y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella por ser parte le corresponde”, dijo Andrés.

Con estas palabras, Tovar dejó entrever que las diferencias entre los exintegrantes no solo han sido personales, sino también profesionales y legales, en medio de acusaciones de mala gestión y conflictos con su exmánager.

¿Qué pasó entre Maite Perroni y Anahí?

Aunque nunca se ha revelado una razón exacta para el distanciamiento entre Maite Perroni y Anahí, la también actriz ha señalado en entrevistas que las diferencias personales y profesionales fueron marcando la ruptura de su relación.

Dulce María dio pistas sobre el trasfondo de las diferencias, al asegurar en una entrevista con Sale el Sol que el conflicto surgió en medio de la demanda millonaria que presentaron contra su exmánager, Guillermo Rosas.

La banda RBD se reunió en 2023, casi dos décadas después de su debut, para revivir sus grandes éxitos y realizar una gira internacional.

Maite Perroni confirma que las diferencias personales y profesionales fueron marcando la ruptura de su relación. (Foto Bryan Bedder / AFP)

Sin embargo, la distancia entre ellas se hizo más evidente hacia finales del 2024, cuando Maite no asistió a la fiesta de cumpleaños de Dulce María, organizada por Anahí. Este hecho despertó rumores entre los seguidores sobre una posible fractura definitiva dentro del grupo.

Tiempo después, Perroni confirmó públicamente que no regresaría a RBD en futuros reencuentros y dejó claro que sus vínculos con Anahí y Dulce María ya no eran los mismos.