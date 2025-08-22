Murió Xava Drago, vocalista de Coda, a los 56 años

El mundo de la música rock está de luto tras el fallecimiento de Xava Drago a los 56 años.

El vocalista de la banda mexicana Coda murió luego de una larga lucha contra una enfermedad.

La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial del artista, donde agradecieron el amor y las bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Allí también compartieron una carta escrita por el propio cantante antes de su partida.

¿Cuál fue la causa de muerte de Xava Drago?

De acuerdo con diversos medios, el vocalista y fundador de Coda falleció el 20 de agosto de 2025.

En agosto de 2024, Xava reveló que padecía cáncer de estómago. Tras someterse a quimioterapias y otros tratamientos, en diciembre anunció que había concluido el proceso.

Para febrero de 2025 compartió con alegría que no se detectaban células cancerígenas en su organismo. Sin embargo, en abril informó que el cáncer había regresado en fase terminal y que, pese a recibir nuevos tratamientos, estos no resultaron efectivos.

En agosto, el propio artista comunicó que ya no había más alternativas médicas:

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, expresó en Facebook.

Xava Drago falleció a causa de una larga lucha contra el cáncer de estómago. (Foto FreePik)

¿Cuál fue el mensaje que dejó Xava Drago?

La familia del artista publicó una emotiva carta que Xava había escrito para ser leída después de su muerte.

En ella agradeció a sus fans por todo el amor y la buena vibra recibida a lo largo de su trayectoria, y reflexionó sobre la importancia de disfrutar la vida.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor”, escribió el cantante.

Además, destacó que lo más importante para él era poder descansar en paz y reencontrarse con su madre.

¿Quién fue Xava Drago, vocalista de Coda?

Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado, fue el vocalista y cofundador de la banda mexicana de rock Coda, una de las agrupaciones más importantes del rock en español de los años 90.

Nació en la Ciudad de México y desde muy joven incursionó en la música, participando en grupos como Ultimátum y Megatón.

En 1989 formó Coda junto con el guitarrista Toño Ruiz, con quienes alcanzó la fama gracias a discos como Enciéndelo (1993) y Veinte para las doce (1995), de donde surgieron temas icónicos como Aún, Tócame y Eternamente.

Además de su trabajo con Coda, Xava desarrolló una carrera como solista en la que lanzó discos como Quinto Sol.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la muerte de Xava Drago?

La noticia de su fallecimiento conmovió a los fanáticos y colegas del rock. La agrupación Coda emitió un comunicado en el que confirmaron su partida y enviaron un mensaje de apoyo a su familia:

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo a toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, escribieron.

Asimismo, recordaron la entrega y pasión del artista: