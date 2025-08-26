Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla reveló en video cómo está su relación con Karina García tras polémica

Altafulla volvió a compartir contenido con Karina García tras rumores de ruptura y le enviaron mensaje a sus seguidores.

Altafulla se dejó ver con Karina García
Altafulla y Karina García se dejaron ver juntos tras ola de rumores. (Foto Canal RCN)

Una de las parejas más habladas y comentadas dentro de la farándula nacional es la conformada por Karina García y Altafulla, quienes en las últimas semanas preocuparon a sus seguidores al mostrarse distanciados.

¿Qué había pasado entre Karina García y Altafulla?

Los rumores de ruptura entre Karina García y Altafulla empezaron a tomar fuerza en las últimas semanas luego que la pareja empezara a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

Por su parte, la creadora de contenido se había mostrado en Bogotá en diferentes proyectos y por el lado del artista, Altafulla se dejaba ver viajando por diferentes ciudades del país en presentaciones en vivo.

Sus seguidores se empezaron a extrañar de su distanciamiento y al ser indagados sobre el otro no daban respuesta, algo que avivó los rumores y generó múltiples comentarios en redes.

Sin embargo, la pareja salió recientemente a aclarar que su distanciamiento se trató principalmente por temas laborales y segundo por un malentendido que tuvieron.

Karina García y Altafulla
Karina García y Altafulla volvieron a compartir contenido juntos. (Foto Buen Día, Colombia)

¿Cuál fue el video de Altafulla con Karina García y el mensaje para sus fans?

Altafulla y Karina García se dejaron ver recientemente de viaje al parecer por Guatapé, allí se mostraron cercanos y disfrutando junto a su mascota en un viaje en moto acuática.

Tras esta primera historia compartida por Altafulla, el cantante compartió un tierno video en sus redes en el que se dejó ver con la influenciadora paisa en su casa.

En este video ambos aprovecharon para enviarles un mensaje a sus seguidores y agradecerles por el apoyo en estos meses.

Hey mi gente linda, buenas noches, los amamos, la pasamos increíble, gracias por el regalito.

¿Qué reacciones ha dejado el video de Altafulla y Karina García?

El video de Karina García y Altafulla se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos de sus seguidores se han dejado ver encantados por verlos de nuevo juntos.

En redes muchos de los fanáticos de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han dejado comentarios como: "Por fin juntos de nuevo"; "Espero no se vuelvan a separar" o "Deberían vivir juntos y listo".

Hasta el momento ni Karina García ni Altafulla han revelado que se quieran organizar juntos, eso sí han dejado claro que su relación va enserio y que sus familias los apoyan.

