Yina Calderón respondió a tutela de Mateo Varela: esto dijo

Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Mateo Varela iniciara acciones legales en su contra alejando daño a su imagen, honra y buen nombre por las recientes afirmaciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su contra.

¿Por qué Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón?

En las últimas horas se dio a conocer que el influenciador y modelo Mateo Varela tomó acciones legales en contra de la empresaria Yina Calderón por daño a su imagen, honra y buen nombre.

Mateo Varela tomó medidas legales contra Yina Calderón: detalles. (Foto Canal RCN).

Según información revelada en el documento legal que fue viralizado en las redes sociales, la defensa de Varela argumentó que, durante los últimos meses, Yina Calderón ha estado divulgando información falsa sobre él en la que afirma que tiene bajo su poder videos expl*citos suyos cuando supuestamente se desenvolvía como modelo w3bc*m.

A raíz de esto, Mateo Varela interpuso una acción de tutela en el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín bajo el número 20251434 y gestionado por el abogado Kevin Montoya Jiménez, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales.

Así mismo, el abogado de Mateo presentó varios videos tomados de redes sociales y medios digitales que respaldan su denuncia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la tutela de Mateo Varela en su contra?

Luego de que se viralizara en redes sociales las acciones legales que Mateo Varela había tomado en su contra bajo los argumentos expuestos anteriormente, Yina Calderón reaccionó por medio de un en vivo en su cuenta oficial de TikTok en donde aseguró nunca haber afirmado nada de lo que se le acusa.

Lo que se sabe de la demanda de Mateo Varela a Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

"Yo no dije eso. Yo lo hubiera dicho, yo lo sostengo. Yo dije: bebés, se me hizo muy raro que cuando salí me mandaron unas fotos... yo tengo páginas de chismes, eso hace que ustedes manden de todo. Entonces puede que no sea él, yo dije presuntamente. Y no, ya por armarme todo el show... atrevido”.

Las declaraciones de Yina Calderón no tardaron en generar debate en redes sociales, donde sus seguidores y detractores se preguntan en qué terminara esta disputa legal con Mateo Varela.