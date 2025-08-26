Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se defendieron de las críticas: “ustedes se inventaron la trama”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se refirieron a las críticas que recibieron en su más reciente estrategia de marketing.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno rompen el silencio tras rumores de ruptura
La verdad detrás de los rumores: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aclaran situación. (Foto AFP: Jason Koerner).

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se apoderaron de las tendencias en redes sociales luego de varios días de especulación sobre una posible ruptura amorosa. Sin embargo, todo se trató de una estrategia de marketing para una publicidad que terminó generándoles fuertes críticas. Frente a esto, la pareja salió a defenderse.

Artículos relacionados

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se separaron? La pareja desmintió los rumores

Luego de toda la conversación que generaron sus recientes videos en redes sociales en los que hablaban sobre el poco interés, la pareja de famosos rompió el silencio frente a lo que realmente se referían con sus palabras.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron criticados por estrategia de Marketing. Foto | Canal RCN.

Y es que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno solo estaban realizando una campaña de expectativa para el gran anuncio de la marca a la que le estaban realizando la publicidad, la cual consistía en obtener cero intereses en sus compras.

Artículos relacionados

Sin embargo, el hecho de que Pipe Bueno aprovechara el momento para darle más fuerza a su más reciente lanzamiento musical hizo que los internautas comenzaran a relacionar las palabras de ambos frente al poco interés con una supuesta ruptura amorosa.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ante las críticas por su campaña de marketing?

Aunque muchos internautas aseguraban que podría tratarse de una ruptura amorosa entre la famosa pareja, otros apuntaron a que todo se trataría de una estrategia de marketing, cuestionando la creatividad de ambos al usar la estabilidad de su relación como un gancho.

Pipe Bueno desata sospechas tras aparecer despechado junto a Beéle
Pipe Bueno, ¿con el corazón roto? Se dejó ver despechado junto a Beéle. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

Sin embargo, ante esto último Pipe Bueno y Luisa Fernanda W respondieron en un reciente video en sus redes sociales que en ningún momento ellos hicieron alusión a una ruptura amorosa, sino que siempre fueron enfáticos en el poco interés, palabra clave en su campaña de marketing.

Artículos relacionados

“Pipe y yo no teníamos que hablar directamente de nuestra relación, sino generar conversación”, explicó Luisa.

Incluso Pipe Bueno mencionó que toda la historia detrás de esta campaña terminó creándola los mismos internautas, quienes comenzaron a asegurar que todo se trataba de la ruptura de su relación sentimental.

“Nosotros no quisimos jugar con nada, ustedes solos se inventaron toda la trama”, afirmó Pipe Bueno.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Adriana Lucía denuncia amenazas contra su vida Adriana Lucía

Adriana Lucía denuncia intimidaciones contra su vida y la de sus hijas: "Que el señor nos proteja"

Adriana Lucía, cantante colombiana, destapó graves mensajes contra sus hijas y envió un mensaje contundente a sus seguidores.

Blessd habló de su relación con Manuela QM Blessd

Blessd habló acerca de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesa prácticamente”

Blessd, el cantante colombiano de música urbana, habló en una transmisión en vivo sobre su relación con Manuela QM.

MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo mostró sus "pasos prohibidos" y causó furor en redes: "espectacular"

Valentina Taguado fue la encargada de registrar el momento que rápidamente se hizo viral en redes.

Lo más superlike

Diego Borella falleció a los 47 años Talento internacional

¿Quién es Diego Borella, integrante de la producción de Emily en París que falleció en pleno rodaje?

Diego Borella, cineasta y asistente de dirección italiano, falleció a los 47 años en Venecia mientras trabajaba en Emily en París.

Dormir bien no siempre significa dormir más. Esto dicen los expertos sobre la calidad del sueño en hombres y mujeres. Salud

¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres? así lo explica la ciencia

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!