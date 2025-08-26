Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se defendieron de las críticas: “ustedes se inventaron la trama”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se apoderaron de las tendencias en redes sociales luego de varios días de especulación sobre una posible ruptura amorosa. Sin embargo, todo se trató de una estrategia de marketing para una publicidad que terminó generándoles fuertes críticas. Frente a esto, la pareja salió a defenderse.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se separaron? La pareja desmintió los rumores

Luego de toda la conversación que generaron sus recientes videos en redes sociales en los que hablaban sobre el poco interés, la pareja de famosos rompió el silencio frente a lo que realmente se referían con sus palabras.

Y es que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno solo estaban realizando una campaña de expectativa para el gran anuncio de la marca a la que le estaban realizando la publicidad, la cual consistía en obtener cero intereses en sus compras.

Sin embargo, el hecho de que Pipe Bueno aprovechara el momento para darle más fuerza a su más reciente lanzamiento musical hizo que los internautas comenzaran a relacionar las palabras de ambos frente al poco interés con una supuesta ruptura amorosa.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ante las críticas por su campaña de marketing?

Aunque muchos internautas aseguraban que podría tratarse de una ruptura amorosa entre la famosa pareja, otros apuntaron a que todo se trataría de una estrategia de marketing, cuestionando la creatividad de ambos al usar la estabilidad de su relación como un gancho.

Sin embargo, ante esto último Pipe Bueno y Luisa Fernanda W respondieron en un reciente video en sus redes sociales que en ningún momento ellos hicieron alusión a una ruptura amorosa, sino que siempre fueron enfáticos en el poco interés, palabra clave en su campaña de marketing.

“Pipe y yo no teníamos que hablar directamente de nuestra relación, sino generar conversación”, explicó Luisa.

Incluso Pipe Bueno mencionó que toda la historia detrás de esta campaña terminó creándola los mismos internautas, quienes comenzaron a asegurar que todo se trataba de la ruptura de su relación sentimental.