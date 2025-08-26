Karina García y Altafulla vivieron gran susto en un glamping por una bomba

Karina García y Altafulla se volvieron tendencia en redes sociales al relatar el gran susto que vivieron en un glamping. Pues lo que parecía una noche romántica terminó con los pelos de punta ¡y todo por una bomba!

¿Qué ocurrió en el glamping que dejó a Karina García y Altafulla con los pelos de punta?

En un reciente en vivo por medio de la plataforma TikTok, Karina García y Altafulla relataron una inesperada anécdota que vivieron durante su más reciente estadía en un glamping.

La pareja Karina García y Altafulla relató inesperado incidente en un glamping. (Foto Canal RCN).

La pareja, que pretendía pasar una noche romántica y llena de relajación, terminó con los pelos de punta, y todo por culpa de una bomba de helio que se encontraba en la habitación.

Al llegar, el lugar estaba decorado con bombas en forma de corazón que durante el día se veían espectaculares, pero al llegar la noche el panorama cambió.

Según comentó Altafulla, al momento de irse a la cama y tener todo apagado, percibieron que había algo más en el lugar; según su subconsciente, una de las bombas tomó la forma de la cabeza de una persona.

“Estábamos acostados, todo oscuro en el glamping, y yo le dije: ‘Mi amor, no vayas a mirar, pero la situación está fuerte’. Entonces, como ella es tan curiosa, miró y pegó un brinco, porque había una bomba de helio que parecía una cabeza y, como era en forma de corazón, ¡fue una locura!”, relató Altafulla.

Sin embargo, Altafulla mencionó que, por petición de Karina, decidieron sacar la bomba de la habitación, pero que, al pasar unos minutos, esta volvió a flotar dentro del lugar, ocasionando nuevamente tensión.

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación?

El suceso se dio luego de los rumores que apuntaban a que Karina García y Altafulla habían terminado su relación, pues durante varios días la pareja se mostró distante por medio de las redes sociales, luego de pasar una temporada en la que compartían contenido juntos diariamente, incluso si estaban en diferentes ciudades.

Karina García y Altafulla sufren gran susto durante su visita a un glamping. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, la pareja aclaró que nunca estuvieron separados, sino que por el contrario decidieron enfocarse en sus proyectos personales y, sobre todo profesionales, ya que tenían mucho trabajo por hacer.