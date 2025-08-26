Karina García rompió el silencio ante críticas y lanzó directo mensaje: "Me tienen harta"

Karina García se lista como una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en la actualidad tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó Karina García a las críticas que ha recibido?

Karina García en la jornada del 26 de agosto se hizo tendencia luego de publicar un video en sus historias de Instagram en donde respondía con un audio de Yailin a las críticas que ha recibido en el último tiempo.

En el video la influenciadora antioqueña replica un audio viral de la cantante dominicana Yailin en el que le responde a sus 'haters' y los invita a enfrentarse.

Después pagarle la demanda cuando les r*mpa la boca.

En el audio Karina García les expresa a sus 'enemigos' y críticos que por qué se preocupan tanto por qué ha hecho ella o hace con su vida y cuerpo.

Ya me tienen harta con lo mismo, ¿por qué no se callan la maldita boca? ¿Cuál es el maldito dolor? Vamos a trompas y ya, eso es lo que yo quiero.



¿Para quién va dirigida la pulla de Karina García?

La creadora de contenido compartió este curioso video sin dar mayor detalle, sin embargo, como era de esperarse el mismo se ha empezado a viralizar.

Muchos internautas han empezado a debatir sobre a quién podría ir dirigido el audio de la influenciadora, algunos aseguran que podría ser para varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia como Yina Calderón o Melissa Gate.

Sin embargo, también este se ha asociado con su futuro enfrentamiento con la creadora de contenido Karely Ruiz.

Karina García lanzó indirecta con audio de Yailin. (Foto Canal RCN y AFP: Giorgio VIERA)

¿Qué ha pasado entre Karina García y Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia?

Karina García y Melissa Gate han tenido varios rifirrafes en redes sociales tras el final del reality del Canal RCN, en donde se han dejado varias pullas e indirectas.

Melissa Gate en varias transmisiones en vivo ha dejado duras pullas en contra de Karina García y su pareja Altafulla, esto por sus diferencias dentro del reality.

Sin embargo, hasta el momento parece que no habrá reconciliación entre las influenciadoras y esto lo han dejado claro en sus redes sociales cuando han sido preguntadas por el tema de su enemistad.