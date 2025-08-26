¿Quién es Diego Borella, integrante de la producción de Emily en París que falleció en pleno rodaje?

Diego Borella desarrolló una amplia trayectoria que abarcó el cine, la literatura y las artes visuales. Su repentina muerte conmocionó a la industria audiovisual y a quienes trabajaban con él en la serie 'Emily en París'.

¿Quién fue Diego Borella?

Diego Borella fue un cineasta, asistente de dirección y escritor nacido en Venecia, Italia. Estudió en ciudades como Roma, Londres y Nueva York, donde fortaleció su perfil profesional en distintas áreas creativas.

Además de su aporte al ámbito audiovisual, Borella exploró otras expresiones artísticas. En los últimos años, había centrado parte de su tiempo en la literatura, con especial interés en la escritura de poesía, cuentos de hadas e historias dirigidas a niños. Esta versatilidad lo consolidó como un profesional capaz de moverse entre distintos lenguajes artísticos.

¿Cuál fue la trayectoria profesional de Diego Borella?

El cineasta contaba con una trayectoria que lo llevó a trabajar en distintas producciones internacionales como asistente de dirección. Su participación más reciente fue en la quinta temporada de la serie de Netflix, 'Emily en París', un proyecto que le dio visibilidad global y lo vinculó con una de las producciones más vistas de la plataforma.

Su repentina muerte ha generado consternación entre sus colegas, ya que era considerado un profesional respetado y polifacético. En torno a esto, su colega, Mattia Berto, destacó:

“Tengo buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo (…) La suya es una vida joven truncada, por lo que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Diego Borella?

Diego Borella falleció el pasado 21 de agosto de 2025 en Venecia, Italia, a los 47 años. Según reportaron medios italianos, la causa fue un presunto infarto fulminante que ocurrió en el set de Emily en París. El cineasta se desplomó mientras se preparaba para una de las últimas escenas de la temporada.

La muerte de Diego Borella ocurrió mientras trabajaba / (Foto de Freepik)

A pesar de los esfuerzos de reanimación por parte del equipo médico presente, no fue posible salvarle la vida. La producción decidió suspender temporalmente la grabación tras la noticia, mientras colegas y seguidores expresaron mensajes de duelo y reconocimiento hacia su trayectoria.