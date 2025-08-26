‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

En las últimas semanas, el estreno de la nueva temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’ ha acaparado la atención mediática de todos sus seguidores, especialmente por el giro inesperado que ha tenido su trama, donde se han revelado varias curiosidades dentro de la empresa de Ecomoda.

¿Qué actores regresaron al elenco de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Es clave mencionar que esta nueva temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’, producida por Estudios RCN, ha sorprendido a sus fanáticos con todos los detalles que se han llevado a cabo desde su estreno el pasado 15 de agosto a través de la plataforma digital Prime Video.

Además, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes redes sociales con el regreso de varios actores, quienes hicieron parte de la historia original de ‘Betty, la fea’. Por esta razón, te contamos qué intérpretes deslumbrarán al volver con su participación en esta producción que ha conmocionado a muchos espectadores:

• Martha Bolaños: La actriz se ha posicionado como una de las más destacadas del país, en especial por darle vida al personaje de ‘La Pupuchurra’ en la historia original. Por esta razón, Martha Bolaños retoma su papel en esta nueva temporada, regresando con la misma energía que la caracterizó desde el inicio.

¿Martha Bolaños regresó a la nueva temporada de Betty la fea: la historia continúa? | Foto: Canal RCN

• Stefhanía Gómez: Una de las actrices que más ha sorprendido con su regreso es Stefhanía Gómez, quien le dio vida al recordado personaje de ‘Aura María’. En esta nueva temporada, también hace parte del elenco y será protagonista de uno de los giros más importantes en la historia, generando expectativa entre los fanáticos.

¿Qué actores hacen parte del elenco de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Además del regreso de estos personajes icónicos, el elenco completo de esta nueva temporada ha sorprendido con su gran participación. Esta nueva entrega promete revivir emociones con cada capítulo, gracias al talento y la química entre los actores, quienes tendrán la oportunidad de compartir una variedad de historias nuevas y emocionantes.

Actores que hacen parte del elenco de Betty la fea: la historia continúa. | Foto AFP: Guillermo Legaria

Sin duda, desde el estreno del primer episodio, los internautas han tenido la oportunidad de conectarse con sus personajes favoritos, seguir el desarrollo de sus historias, y emocionarse con cada giro argumental. Esta producción ha logrado mantener viva la esencia original, adaptándola a una nueva etapa para todos los miembros de la empresa de Ecomoda.

No te la pierdas. El estreno de cada capítulo será todos los viernes mediante Prime Video.