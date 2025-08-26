Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Un hombre casi pierde su pierna por tomarse una foto con un tiburón

Lo que debía ser un día de pesca en Florida terminó en caos cuando un tiburón mordió a un hombre mientras posaba para una foto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El momento quedó grabado: un tiburón mordió a un pescador mientras intentaban liberarlo en la costa de Florida.
Un día de pesca terminó en caos… un tiburón sorprendió a todos al morder a un pescador justo cuando posaba para la foto. Foto Freepik

Lo que debía ser una noche tranquila de pesca entre amigos en la costa de Florida terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora que nadie esperaba.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el momento del ataque del tiburón?

Un pescador resultó herido luego de que un tiburón lo mordiera en la pierna justo en el momento en que posaba para una fotografía, el incidente ocurrió en Boca Grande, un destino y rápidamente generó conmoción en redes sociales y medios locales.

Según testigos, la jornada avanzaba con normalidad hasta que el grupo de amigos decidió liberar a un tiburón limón que había quedado enganchado, la intención era devolver al animal al agua sin lastimarlo, pero la situación cambió en cuestión de segundos.

El video del ataque se viralizó y generó debate sobre la pesca deportiva.
El momento quedó grabado, un tiburón mordió a un pescador mientras intentaban liberarlo en la costa de Florida. Foto Freepik

El pescador, confiado, se acomodó para posar junto al animal mientras otro de sus compañeros tomaba la foto, sin embargo, antes de que pudieran soltarlo por completo, el tiburón reaccionó de forma inesperada y lanzó una mordida directa contra su pierna.

Artículos relacionados

¿Cómo se vivió el rescate del pescador después de la situación de peligro?

El golpe fue tan fuerte que provocó pánico entre quienes lo acompañaban y con pocos recursos a mano, improvisaron un torniquete mientras pedían ayuda desesperada al 911.

Minutos después llegaron rescatistas y personal de emergencia, quienes lo trasladaron en helicóptero a un hospital cercano y a pesar de la gravedad de la lesión y del susto vivido, el pescador logró mantenerse consciente en todo momento.

Ya en el hospital, sorprendió a todos al mostrarse optimista e incluso bromear sobre lo ocurrido, asegurando que no guarda rencor hacia el animal y que, de poder hacerlo, volvería a salir a pescar de inmediato.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios de internet y personas que estuvieron presentes en el momento del rescate?

El episodio recuerda lo impredecible que puede ser la interacción entre humanos y vida marina, y aunque los tiburones suelen evitar el contacto directo con las personas, el estrés de la captura y manipulación puede llevarlos a actuar de manera defensiva.

El pescador fue trasladado en helicóptero tras la mordida de tiburón en Boca Grande.
Lo que parecía una foto perfecta acabó en drama: pescador herido tras ser mordido por un tiburón en Florida. Foto Freepik

El video del ataque fue difundido en redes sociales y rápidamente se viralizó, generando debate entre quienes defienden la pesca deportiva y aquellos que cuestionan los riesgos de manipular animales salvajes solo para obtener una foto.

Expertos en seguridad marítima reiteran que, ante cualquier mordida, lo primordial es alejarse del animal, controlar la hemorragia aplicando presión directa y buscar atención médica de inmediato.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Las ballenas zifios resisten bajo el agua hasta 4 horas sin oxígeno y podrían ser clave en futuros tratamientos médicos.

Este video es prueba de que los gestos más simples pueden cambiarlo todo. El perrito que habla con señas conquista internet. Viral

Un perrito es viral por aprender lenguaje de señas para comunicarse con su dueña

Un tierno perrito aprendió lenguaje de señas para comunicarse con su dueña sordomuda, demostrando que el amor no necesita palabras.

Falleció reconocido comediante Talento internacional

¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

El mundo del humor se viste de luto tras un trágico incidente que terminó con la vida de un reconocido comediante.

Lo más superlike

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

Se viralizó el nombre de la influencer AimeP3 tras hablarse de su supuesto fallecimiento y se destapó la verdad de lo que sucedió.

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Roberto Gómez Bolaños

Graciela Fernández recibe homenaje de Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Bolaños

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?