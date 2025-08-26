Un hombre casi pierde su pierna por tomarse una foto con un tiburón

Lo que debía ser una noche tranquila de pesca entre amigos en la costa de Florida terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora que nadie esperaba.

¿Cómo fue el momento del ataque del tiburón?

Un pescador resultó herido luego de que un tiburón lo mordiera en la pierna justo en el momento en que posaba para una fotografía, el incidente ocurrió en Boca Grande, un destino y rápidamente generó conmoción en redes sociales y medios locales.

Según testigos, la jornada avanzaba con normalidad hasta que el grupo de amigos decidió liberar a un tiburón limón que había quedado enganchado, la intención era devolver al animal al agua sin lastimarlo, pero la situación cambió en cuestión de segundos.

El momento quedó grabado, un tiburón mordió a un pescador mientras intentaban liberarlo en la costa de Florida. Foto Freepik

El pescador, confiado, se acomodó para posar junto al animal mientras otro de sus compañeros tomaba la foto, sin embargo, antes de que pudieran soltarlo por completo, el tiburón reaccionó de forma inesperada y lanzó una mordida directa contra su pierna.

¿Cómo se vivió el rescate del pescador después de la situación de peligro?

El golpe fue tan fuerte que provocó pánico entre quienes lo acompañaban y con pocos recursos a mano, improvisaron un torniquete mientras pedían ayuda desesperada al 911.

Minutos después llegaron rescatistas y personal de emergencia, quienes lo trasladaron en helicóptero a un hospital cercano y a pesar de la gravedad de la lesión y del susto vivido, el pescador logró mantenerse consciente en todo momento.

Ya en el hospital, sorprendió a todos al mostrarse optimista e incluso bromear sobre lo ocurrido, asegurando que no guarda rencor hacia el animal y que, de poder hacerlo, volvería a salir a pescar de inmediato.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios de internet y personas que estuvieron presentes en el momento del rescate?

El episodio recuerda lo impredecible que puede ser la interacción entre humanos y vida marina, y aunque los tiburones suelen evitar el contacto directo con las personas, el estrés de la captura y manipulación puede llevarlos a actuar de manera defensiva.

Lo que parecía una foto perfecta acabó en drama: pescador herido tras ser mordido por un tiburón en Florida. Foto Freepik

El video del ataque fue difundido en redes sociales y rápidamente se viralizó, generando debate entre quienes defienden la pesca deportiva y aquellos que cuestionan los riesgos de manipular animales salvajes solo para obtener una foto.

Expertos en seguridad marítima reiteran que, ante cualquier mordida, lo primordial es alejarse del animal, controlar la hemorragia aplicando presión directa y buscar atención médica de inmediato.