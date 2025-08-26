Graciela Fernández recibe homenaje de Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Bolaños

Doce años después del fallecimiento de Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños y madre de sus seis hijos, su recuerdo sigue más vivo que nunca. En esta fecha especial, su hijo Roberto Gómez Fernández decidió rendirle tributo con una emotiva publicación en redes sociales. Compartió una galería de imágenes que reflejan su esencia y, como cierre, una pintura que él mismo creó.

“Ma, hoy te seguimos recordando, y ahora más que nunca como lo que fuiste; una tremenda heroína. ¡Bravo!”, escribió, conmoviendo a seguidores y familiares que conocieron su historia.

¿Cómo se conocieron Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños?

Su historia comenzó en la colonia Del Valle, en Ciudad de México. Él tenía 22 años y ella apenas 15 cuando cruzaron miradas por primera vez. A pesar de la diferencia de edad, el vínculo creció con el tiempo y, tras años de noviazgo, se casaron en 1968. En ese momento, Roberto Gómez Bolaños inició su carrera como creativo televisivo, sin imaginar el éxito que alcanzaría años más tarde.

¿Qué papel tuvo Graciela Fernández en la carrera de Roberto Gómez Bolaños?

Graciela Fernández no solo fue su compañera de vida, también fue un pilar en sus años de lucha. Lo acompañó a grabaciones, giras y eventos importantes, brindándole apoyo en momentos de incertidumbre económica. Incluso, algunos aseguran que fue quien confeccionó el primer traje del Chapulín Colorado, dejando una huella directa en el universo creativo que se convirtió en su esposo en una leyenda del humor.

¿Cómo fue la vida familiar de Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños?

Durante sus años juntos, formaron una familia numerosa con seis hijos: Graciela Emilia, Cecilia, Teresita, Marcela, Paulina y Roberto. Este último ha mantenido vivo el legado de su madre, destacándose como productor y realizando proyectos que rescatan su memoria. Graciela, por su parte, siempre optó por la discreción, manteniéndose alejada de la atención mediática.

¿Por qué terminó el matrimonio de Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños?

El paso del tiempo y las diferencias personales fueron debilitando la relación. La llegada de Florinda Meza a la vida de Roberto Gómez Bolaños marcó un punto de no retorno. Testimonios señalan que el romance comenzó antes de la separación oficial, generando una ruptura emocional definitiva. En 1989 se concretó el divorcio, y Graciela Fernández decidió llevar una vida completamente privada hasta sus últimos días.