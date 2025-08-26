Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

El ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, sorprendió al revelar en plena entrevista la mujer a la que consideraba su amor platónico.

¿Cómo reaccionó Altafulla cuando le preguntaron por Shakira?

Altafulla desde que ganó La casa de los famosos Colombia ha logrado posicionarse en el mundo de la farándula nacional en donde pocas veces sus declaraciones o publicaciones pasan por desapercibido.

Precisamente, durante una reciente entrevista, el cantante barranquillero fue indagado por ese amor platónico en su vida, lo cual permitió que revelara que era nada más y nada menos que Shakira.

Altafulla aseguró que la intérprete del 'Waka Waka' y 'Antología' era la única mujer que siempre le había gustado y que podría considerarse su amor platónico.

Dije que Shaki era mi amor platónico.

Altafulla reveló en entrevista que Shakira es su amor platónico. (Foto AFP: Kevin Winter).

¿Altafulla dejaría a Karina García por Shakira?

Esta pregunta hizo que Altafulla revelara que, a pesar de su admiración por Shakira y en su momento gusto, no dejaría a su pareja actual, Karina García por la reconocida cantante.

Si ella viene ahora mismo y me dice, ¿qué? mi amor, ¿cómo es la vuelta? Me toca que decirle que no, te demoraste, te va a tocar más adelante porque ahora estoy con Kari.

Altafulla bromeó al decir que pondría a esperar a Shakira en un caso hipotético que ella se le declarara o lo buscara para una relación sentimental, dejando claro que su prioridad es Karina García.

Qué pena con Shaki, 32 años para buscarme y ahora estoy con Kari.

¿Altafulla y Karina García habían terminado?

En las últimas semanas los nombres de Altafulla y Karina García han estado en el ojo de la prensa luego que salieran a la luz rumores de una posible ruptura entre ellos.

Estos rumores tomaron fuerza luego que ambos empezaran a dejarse de mostrar juntos y a su vez se dejaran ver distanciados y sin mencionarse el uno con el otro.

Tras varios días de especulaciones, la pareja rompió el silencio y aclaró que sí tuvieron un malentendido que los hizo alejarse, pero que dejaron claro que ya lo habían solucionado y que estaban mejor que nunca, eso sí, cada uno cumpliendo con sus proyectos laborales.