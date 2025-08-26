Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

Altafulla no ocultó su amor por Shakira en plena entrevista, pero hizo curiosa confesión sobre Karina García: "Te demoraste".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista
Altafulla confesó su gusto por Shakira. (Fotos Canal RCN y AFP: Giorgio VIERA)

El ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, sorprendió al revelar en plena entrevista la mujer a la que consideraba su amor platónico.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Altafulla cuando le preguntaron por Shakira?

Altafulla desde que ganó La casa de los famosos Colombia ha logrado posicionarse en el mundo de la farándula nacional en donde pocas veces sus declaraciones o publicaciones pasan por desapercibido.

Precisamente, durante una reciente entrevista, el cantante barranquillero fue indagado por ese amor platónico en su vida, lo cual permitió que revelara que era nada más y nada menos que Shakira.

Altafulla aseguró que la intérprete del 'Waka Waka' y 'Antología' era la única mujer que siempre le había gustado y que podría considerarse su amor platónico.

Dije que Shaki era mi amor platónico.

¿Amigos o algo más? Shakira comparte cena con Antonio de la Rúa
Altafulla reveló en entrevista que Shakira es su amor platónico. (Foto AFP: Kevin Winter).

Artículos relacionados

¿Altafulla dejaría a Karina García por Shakira?

Esta pregunta hizo que Altafulla revelara que, a pesar de su admiración por Shakira y en su momento gusto, no dejaría a su pareja actual, Karina García por la reconocida cantante.

Si ella viene ahora mismo y me dice, ¿qué? mi amor, ¿cómo es la vuelta? Me toca que decirle que no, te demoraste, te va a tocar más adelante porque ahora estoy con Kari.

Altafulla bromeó al decir que pondría a esperar a Shakira en un caso hipotético que ella se le declarara o lo buscara para una relación sentimental, dejando claro que su prioridad es Karina García.

Qué pena con Shaki, 32 años para buscarme y ahora estoy con Kari.

Artículos relacionados

¿Altafulla y Karina García habían terminado?

En las últimas semanas los nombres de Altafulla y Karina García han estado en el ojo de la prensa luego que salieran a la luz rumores de una posible ruptura entre ellos.

Estos rumores tomaron fuerza luego que ambos empezaran a dejarse de mostrar juntos y a su vez se dejaran ver distanciados y sin mencionarse el uno con el otro.

Tras varios días de especulaciones, la pareja rompió el silencio y aclaró que sí tuvieron un malentendido que los hizo alejarse, pero que dejaron claro que ya lo habían solucionado y que estaban mejor que nunca, eso sí, cada uno cumpliendo con sus proyectos laborales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!

La gira de Shakira se ha consolidado como un fenómeno mundial, generando ingresos millonarios que acaban de ser revelados.

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Ricardo Montaner lanza una joya perdida, un álbum en vivo desde el Estadio Vélez que revive un concierto histórico de 2007.

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Blessd recibió el apoyo de Maluma tras su publicación con su ex, el cantante paisa no dudó en respaldarlo públicamente.

Lo más superlike

¿Qué es el modo Iron Man en WhatsApp? Tecnología

Así puedes activar el modo Iron Man en WhatsApp con Meta AI y personalizar tu app

El modo Iron Man en WhatsApp permite crear imágenes con Meta AI, cambiar notificaciones y personalizar la app con temática Marvel.

Harry Styles fue captado de la mano con Zoë Kravitz Harry Styles

Harry Styles fue captado de la mano con Zoë Kravitz en Roma ¿Nuevo romance en Hollywood?

Dormir bien no siempre significa dormir más. Esto dicen los expertos sobre la calidad del sueño en hombres y mujeres. Salud

¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres? así lo explica la ciencia

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar