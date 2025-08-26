Harry Styles fue captado de la mano con Zoë Kravitz en Roma ¿Nuevo romance en Hollywood?

El cantante británico Harry Styles vuelve a ser tendencia tras ser captado en Italia muy cercano a la actriz y modelo Zoë Kravitz.

¿Harry Styles y Zoë Kravitz son pareja?

Harry Styles se encuentra alejado de los escenarios y, a través de diferentes redes sociales, ha destacado que aprovecha este tiempo libre para viajar y disfrutar de actividades cotidianas.

Recientemente, fue visto en las calles de Roma acompañado de Zoë Kravitz. Los videos difundidos en plataformas digitales muestran al cantante y a la actriz caminando juntos y tomados de la mano, intentando pasar desapercibidos con gafas oscuras y vestimenta informal.

Según medios locales, los dos también estuvieron días antes en Londres, donde habrían sido vistos compartiendo en distintos espacios. Esta cercanía ha despertado comentarios entre los internautas, quienes afirman que se trataría del inicio de un nuevo romance.

¿Quién es Zoë Kravitz, la actriz con la que estaba Harry Styles?

Zoë Kravitz, de 36 años, es hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet. Creció entre California y Florida, y desde temprana edad se abrió paso en el mundo del entretenimiento. Ha realizado papeles en cine, televisión y modelaje. Uno de sus roles más reconocidos fue interpretar a Catwoman en el universo de DC.

Zoë Kravitz, la actriz con la que estaba Harry Styles / (Foto de AFP)

En cuanto a su vida personal, Zoë ha protagonizado varias relaciones conocidas en la industria. Estuvo casada con Karl Glusman entre 2019 y 2021, salió con el actor Ezra Miller a inicios de su carrera, y más recientemente mantuvo una relación con Channing Tatum, con quien estuvo comprometida hasta el año pasado.

Los rumores en torno a su vínculo con Harry Styles surgen apenas días después de que se la relacionara con el actor Austin Butler, con quien compartió escena en la película Bala perdida. Esto ha llevado a que los seguidores de ambos artistas generen todo tipo de comentarios en redes sobre esta nueva etapa en sus vidas.

¿Qué otras relaciones sentimentales ha tenido Harry Styles?

A lo largo de su trayectoria, Harry Styles también ha sido noticia por sus relaciones. Su romance con la cantante Taylor Swift en 2012 fue uno de los más comentados en la industria musical. Posteriormente, estuvo vinculado con la modelo Kendall Jenner, con quien se le vio en varias ocasiones entre 2013 y 2016.

Harry Styles es noticia nuevamente / (Foto de AFP)

En años recientes, su relación más mediática fue con la actriz y directora Olivia Wilde. Los dos estuvieron juntos por casi dos años, hasta finales de 2022. Además, medios internacionales han mencionado vínculos con modelos y artistas del medio, aunque muchos de esos rumores nunca fueron confirmados por el cantante.

Este historial amoroso, sumado a las recientes imágenes con Zoë Kravitz, mantiene al artista británico en el centro de la conversación pública, donde sus proyectos profesionales y su vida personal suelen atraer la misma atención.