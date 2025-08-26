Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Harry Styles fue captado de la mano con Zoë Kravitz en Roma ¿Nuevo romance en Hollywood?

Harry Styles desató rumores de romance al ser captado en Roma tomado de la mano con la actriz y cantante Zoë Kravitz.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Harry Styles fue captado de la mano con Zoë Kravitz
Harry Styles desató rumores al ser visto junto a Zoë Kravitz / (Fotos de AFP)

El cantante británico Harry Styles vuelve a ser tendencia tras ser captado en Italia muy cercano a la actriz y modelo Zoë Kravitz.

Artículos relacionados

¿Harry Styles y Zoë Kravitz son pareja?

Harry Styles se encuentra alejado de los escenarios y, a través de diferentes redes sociales, ha destacado que aprovecha este tiempo libre para viajar y disfrutar de actividades cotidianas.

Recientemente, fue visto en las calles de Roma acompañado de Zoë Kravitz. Los videos difundidos en plataformas digitales muestran al cantante y a la actriz caminando juntos y tomados de la mano, intentando pasar desapercibidos con gafas oscuras y vestimenta informal.

Según medios locales, los dos también estuvieron días antes en Londres, donde habrían sido vistos compartiendo en distintos espacios. Esta cercanía ha despertado comentarios entre los internautas, quienes afirman que se trataría del inicio de un nuevo romance.

Artículos relacionados

¿Quién es Zoë Kravitz, la actriz con la que estaba Harry Styles?

Zoë Kravitz, de 36 años, es hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet. Creció entre California y Florida, y desde temprana edad se abrió paso en el mundo del entretenimiento. Ha realizado papeles en cine, televisión y modelaje. Uno de sus roles más reconocidos fue interpretar a Catwoman en el universo de DC.

¿Quién es Zoë Kravitz, la actriz con la que estaba Harry Styles?
Zoë Kravitz, la actriz con la que estaba Harry Styles / (Foto de AFP)

En cuanto a su vida personal, Zoë ha protagonizado varias relaciones conocidas en la industria. Estuvo casada con Karl Glusman entre 2019 y 2021, salió con el actor Ezra Miller a inicios de su carrera, y más recientemente mantuvo una relación con Channing Tatum, con quien estuvo comprometida hasta el año pasado.

Los rumores en torno a su vínculo con Harry Styles surgen apenas días después de que se la relacionara con el actor Austin Butler, con quien compartió escena en la película Bala perdida. Esto ha llevado a que los seguidores de ambos artistas generen todo tipo de comentarios en redes sobre esta nueva etapa en sus vidas.

Artículos relacionados

¿Qué otras relaciones sentimentales ha tenido Harry Styles?

A lo largo de su trayectoria, Harry Styles también ha sido noticia por sus relaciones. Su romance con la cantante Taylor Swift en 2012 fue uno de los más comentados en la industria musical. Posteriormente, estuvo vinculado con la modelo Kendall Jenner, con quien se le vio en varias ocasiones entre 2013 y 2016.

¿Cuál es el historial amoroso de Harry Styles?
Harry Styles es noticia nuevamente / (Foto de AFP)

En años recientes, su relación más mediática fue con la actriz y directora Olivia Wilde. Los dos estuvieron juntos por casi dos años, hasta finales de 2022. Además, medios internacionales han mencionado vínculos con modelos y artistas del medio, aunque muchos de esos rumores nunca fueron confirmados por el cantante.

Este historial amoroso, sumado a las recientes imágenes con Zoë Kravitz, mantiene al artista británico en el centro de la conversación pública, donde sus proyectos profesionales y su vida personal suelen atraer la misma atención.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Roberto Gómez Bolaños

Graciela Fernández recibe homenaje de Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Bolaños

Graciela Fernández recibe un emotivo homenaje de su hijo Roberto Gómez Fernández, recordando su vida junto a Roberto Gómez Bolaños.

Jorge Rausch Jorge Rausch

Jorge Rausch deja sin palabras con revelador mensaje sobre el gimnasio: "Me salvó"

A Jorge Rausch le gusta ir al gimnasio, así que sorprendió con unas sentidas palabras con las que se sintió identificado.

Cazzu cantó junto a su expareja C.R.O en Argentina Cazzu

Cazzu confesó en un live quién es el hombre que ha sido su crush toda la vida

Cazzu confesó en una transmisión en vivo quién es su crush de toda la vida, revelando detalles de sus gustos y sorprendiendo a fans.

Lo más superlike

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

Se viralizó el nombre de la influencer AimeP3 tras hablarse de su supuesto fallecimiento y se destapó la verdad de lo que sucedió.

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?