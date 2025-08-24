Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Ricardo Montaner lanza una joya perdida, su primer disco en vivo, registrado en 2007 en el Estadio Vélez y guardado durante años como un recuerdo personal.

Hoy, gracias al sello Montaner Legacy, aquel material llega al público en formato digital, transformándose en una pieza clave para comprender la trayectoria del cantautor argentino-venezolano.

¿Por qué Ricardo Montaner lanza una joya perdida después de tantos años?

El artista explicó que el concierto fue grabado sin una intención inmediata de publicarlo. Con el paso del tiempo, lo consideró un tesoro guardado para el momento adecuado. “Es un espectáculo lleno de emociones reales, algo que quería compartir con mi gente cuando llegara la ocasión”, expresó.

En esa noche de 2007, Montaner interpretó 25 canciones que recorrieron su carrera y marcaron a varias generaciones. Lo acompañaron invitados especiales de enorme relevancia: la voz inolvidable de Mercedes Sosa, además de sus hijos Héctor, Mau y Ricky, quienes en aquel entonces apenas comenzaban sus pasos dentro de la música.

El lanzamiento, además de un gesto artístico, se convierte en un reencuentro íntimo con el público que lo ha seguido durante más de cuatro décadas, un puente entre aquel estadio lleno y los oyentes actuales.

¿Cómo se presenta la joya perdida de Ricardo Montaner en la actualidad?

El material fue restaurado y masterizado con herramientas de última generación, lo que permite escuchar el concierto con un sonido actualizado sin perder la esencia de la presentación original. Montaner lo define como un trabajo que “suena increíble, suena actual, pero sobre todo suena verdadero”.



La publicación transmite la experiencia de estar allí: la energía del público, el ambiente vibrante de Vélez y la voz del cantautor en uno de sus momentos más sólidos. Cada tema funciona como una cápsula de tiempo, pero con una frescura que conecta con las audiencias de hoy.

¿Qué aporta esta joya perdida al legado de Ricardo Montaner?

A lo largo de más de 40 años de carrera y más de 25 discos de estudio, Montaner ha sido referente del pop romántico en español. Sin embargo, este lanzamiento marca un hito particular: es la primera vez que publica oficialmente un disco en vivo, lo que le da un lugar especial dentro de su discografía.