Así puedes activar el modo Iron Man en WhatsApp con Meta AI y personalizar tu app

El modo Iron Man en WhatsApp permite crear imágenes con Meta AI, cambiar notificaciones y personalizar la app con temática Marvel.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿Qué es el modo Iron Man en WhatsApp?
Así puedes activar el modo Iron Man en WhatsApp / (Foto de Freepik)

WhatsApp ofrece múltiples formas de personalización, y una de las más comentadas en redes es el llamado modo Iron Man. Aunque no es una función oficial, los usuarios han encontrado en Meta AI y en los ajustes internos de la app otra manera de darle un estilo personalizado.

¿Qué es el modo Iron Man en WhatsApp y cómo se activa?

El modo Iron Man en WhatsApp hace referencia a un conjunto de configuraciones que transforman la apariencia y la experiencia de uso. Entre las opciones más populares está pedirle a Meta AI, el asistente integrado en la aplicación, que genere imágenes del personaje a partir de las instrucciones del usuario.

¿Cómo personalizar sonidos y notificaciones en WhatsApp con Iron Man?
WhatsApp sorprende a los usuarios con el modo Iron Man / (Foto de Freepik)

Para ello, se debe abrir la aplicación, pulsar el ícono azul de Meta AI e iniciar un chat con la inteligencia artificial. Algunos de los prompts más utilizados por los internautas incluyen:

  • “Iron Man volando sobre una ciudad futurista iluminada de noche”.
  • “Tony Stark probándose un nuevo prototipo de armadura”.
  • “La vista desde dentro del casco de Iron Man con la interfaz holográfica”.

Una vez creadas, estas imágenes pueden usarse como fondos de chat siguiendo la ruta: Ajustes > Chats > Tema predeterminado > Fondo > Selecciona de la galería.

¿Cómo personalizar sonidos y notificaciones en WhatsApp con Iron Man?

Otra característica del modo Iron Man es la posibilidad de modificar los tonos de notificación. Para hacerlo, los usuarios descargan previamente un fragmento de la banda sonora del personaje y luego lo configuran desde Ajustes > Notificaciones > Tono de notificación > Agregar tono.

El modo Iron Man llega a WhatsApp.
Personaliza sonidos y notificaciones en WhatsApp con Iron Man / (Foto de Freepik)

De esta manera, cada alerta del sistema puede acompañarse con un audio relacionado con el universo de Marvel, lo que da un toque más temático y distintivo.

¿Se puede hablar con Iron Man en WhatsApp mediante inteligencia artificial?

Los usuarios también han encontrado chatbots creados por terceros que simulan la personalidad de Tony Stark. Estos se localizan en la sección Hablar con las IA dentro de la aplicación. A través de ellos, se pueden sostener conversaciones sobre el universo Marvel o diálogos de entretenimiento en los que la inteligencia artificial responde como si fuera Iron Man.

Habla con Iron Man en WhatsApp mediante inteligencia artificial
El modo Iron Man en WhatsApp sorprende a los fanáticos de Marvel / (Foto de Freepik)

Es importante aclarar que estos chatbots no son oficiales, y las respuestas pueden variar en precisión. Por eso, los expertos recomiendan usarlos solo con fines recreativos y no compartir información personal.

El modo Iron Man en WhatsApp está pensado principalmente para fanáticos de Marvel y para quienes disfrutan personalizar la aplicación con estilos únicos. Con Meta AI, ajustes de notificaciones y chatbots inspirados en el superhéroe tecnológico, la experiencia adquiere un nuevo nivel de personalización.

