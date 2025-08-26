Blessd habló acerca de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesa prácticamente”

En los últimos días, Blessd ha estado en el centro de la conversación digital no solo por su música, sino también por su vida amorosa. A través de redes sociales, el artista despejó dudas sobre su relación con Manuela QM.

¿Qué dijo Blessd sobre su relación con Manuela QM?

El cantante paisa realizó un en vivo para interactuar con sus seguidores y responder algunas preguntas sobre su vida personal. En medio de la conversación, Blessd se refirió a la relación que mantiene con Manuela QM y aseguró que está agradecido por el momento que atraviesa, tanto a nivel profesional como sentimental.

“Agradecido con Dios por todo lo que me está dando en este momento (...) por la pareja con la que estoy en este momento también", afirmó.

Blessd está agradecido por el momento que atraviesa / (Foto de AFP)

Así mismo, el cantante se refirió a los rumores y constantes especulaciones sobre su vida amorosa. Señaló que, pese al interés que despiertan sus relaciones, tanto él como Manuela están felices con la etapa que viven actualmente y que se encuentran “prácticamente casados por la iglesia”.

¿Cómo ha sido la historia entre Blessd y Manuela QM?

Desde que en 2023 se conoció públicamente el romance entre Blessd y Manuela QM, su relación ha estado rodeada de separaciones y reencuentros que los han mantenido en el centro de la atención mediática. La noticia de su noviazgo coincidió con el fin del vínculo del artista con La Suprema, lo que generó un gran revuelo en redes sociales.

Varios internautas recuerdan que el inicio del romance con Manuela estuvo marcado por polémicas. Una de ellas tuvo relación con el influencer Mr Stiven -expareja de Manuela- quien aseguró públicamente que el cantante le “quitó la novia” y que se sentía traicionado.

Las tensiones entre Blessd y el creador de contenido se sumaron a la controversia, convirtiendo su vida personal en un tema recurrente en redes sociales. Desde entonces, cada vez que la pareja reaparece junta, despierta múltiples reacciones, tanto de quienes celebran su unión como de quienes recuerdan las disputas que la han rodeado.

¿Quién es Manuela QM, la novia de Blessd?

Más allá de las polémicas que los han rodeado, Manuela QM ha construido un perfil propio en el mundo empresarial. Según se ha desmostrado en redes sociales, la joven es propietaria de Cueme, una marca dedicada a la moda y los accesorios femeninos.



También ha consolidado una fuerte presencia en el mundo digital y empresarial colombiano. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país, combinando publicaciones sobre su estilo de vida con estrategias que le han permitido potenciar su marca personal.