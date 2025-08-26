Raúl Ocampo mostró sus "pasos prohibidos" y causó furor en redes: "espectacular"

Valentina Taguado causó furor en las redes sociales luego de que decidiera compartir con sus seguidores un particular video en el que mostró a Raúl Ocampo haciendo cierto tipo de movimientos que rápidamente fueron elogiados, especialmente por las mujeres.

¿Cuál fue el video de Raúl Ocampo que causó furor en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la actual participante de MasterChef Celebrity ha construido una enorme comunidad digital, dejó ver con detalle cómo es su relación con Raúl y Valeria Aguilar cuando están fuera de las cámaras.

Y es que, no es un secreto que, tras coincidir en la cocina más importante del mundo, los tres participantes han logrado construir una linda amistad que va mucho más allá del reality, pues con frecuencia se muestran compartiendo instantes, y la noche de ayer no fue la excepción.

Tal y como lo mostraron por medio de sus historias en Instagram, una vez más reunieron para ver al aire el reciente capítulo de salvación en donde Ocampo logró quitarse el delantal negro y evitar la eliminación.

Valentina Taguado divirtió al mostrar video de Raúl. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Raúl Ocampo fue la sensación en redes sociales? El video de Valentina Taguado que lo confirma

Además de celebrar su triunfo en la cocina, Taguado no dudó en registrar el momento en el que el actor quiso dar rienda suelta a su autenticidad, pues fiel a su sentido del humor, fue grabado mientras hacía un divertido baile que capturó todas las miradas.

Valentina Taguado reveló gracioso video de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

En el primer plano del videoclip, Raúl hace graciosos gestos con su boca, pero lo que sin duda se robó el show fueron sus pasos prohibidos con una almohada que se encontró a su paso.

¿Cómo reaccionaron los internautas a los pasos prohibidos de Raúl Ocampo?

Como era de esperarse, usuarios de la red social y fanáticos de las celebridades expresaron entre risas lo mucho que se divirtieron viendo esta faceta del actor, además, elogiaron el vínculo que han construido a lo largo de su paso por MasterChef.

“Era lindo hasta ahora, después de este video es ESPECTACULAR”, “Creo que Valeria y Valentina le han devuelto la sonrisa a Raúl”, “Valentina nos ha mostrado otra faceta de Raulito”, “Manifiesto un hombre así”.

Por ahora, Valentina, Raúl y Valeria, continúan dando lo mejor de sí mismos en la competencia, pues si algo han demostrado es su gran nivel como cocineros.