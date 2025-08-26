Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Raúl Ocampo mostró sus "pasos prohibidos" y causó furor en redes: "espectacular"

Valentina Taguado fue la encargada de registrar el momento que rápidamente se hizo viral en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
El divertido video que protagonizó Raúl Ocampo y que Valentina Taguado registró. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado causó furor en las redes sociales luego de que decidiera compartir con sus seguidores un particular video en el que mostró a Raúl Ocampo haciendo cierto tipo de movimientos que rápidamente fueron elogiados, especialmente por las mujeres.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video de Raúl Ocampo que causó furor en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la actual participante de MasterChef Celebrity ha construido una enorme comunidad digital, dejó ver con detalle cómo es su relación con Raúl y Valeria Aguilar cuando están fuera de las cámaras.

Artículos relacionados

Y es que, no es un secreto que, tras coincidir en la cocina más importante del mundo, los tres participantes han logrado construir una linda amistad que va mucho más allá del reality, pues con frecuencia se muestran compartiendo instantes, y la noche de ayer no fue la excepción.

Artículos relacionados

Tal y como lo mostraron por medio de sus historias en Instagram, una vez más reunieron para ver al aire el reciente capítulo de salvación en donde Ocampo logró quitarse el delantal negro y evitar la eliminación.

Valentina Taguado, Caterine Escobar y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado divirtió al mostrar video de Raúl. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Raúl Ocampo fue la sensación en redes sociales? El video de Valentina Taguado que lo confirma

Además de celebrar su triunfo en la cocina, Taguado no dudó en registrar el momento en el que el actor quiso dar rienda suelta a su autenticidad, pues fiel a su sentido del humor, fue grabado mientras hacía un divertido baile que capturó todas las miradas.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo y David Sanín en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló gracioso video de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

En el primer plano del videoclip, Raúl hace graciosos gestos con su boca, pero lo que sin duda se robó el show fueron sus pasos prohibidos con una almohada que se encontró a su paso.

¿Cómo reaccionaron los internautas a los pasos prohibidos de Raúl Ocampo?

Como era de esperarse, usuarios de la red social y fanáticos de las celebridades expresaron entre risas lo mucho que se divirtieron viendo esta faceta del actor, además, elogiaron el vínculo que han construido a lo largo de su paso por MasterChef.

“Era lindo hasta ahora, después de este video es ESPECTACULAR”, “Creo que Valeria y Valentina le han devuelto la sonrisa a Raúl”, “Valentina nos ha mostrado otra faceta de Raulito”, “Manifiesto un hombre así”.

Por ahora, Valentina, Raúl y Valeria, continúan dando lo mejor de sí mismos en la competencia, pues si algo han demostrado es su gran nivel como cocineros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Adriana Lucía denuncia amenazas contra su vida Adriana Lucía

Adriana Lucía denuncia intimidaciones contra su vida y la de sus hijas: "Que el señor nos proteja"

Adriana Lucía, cantante colombiana, destapó graves mensajes contra sus hijas y envió un mensaje contundente a sus seguidores.

Blessd habló de su relación con Manuela QM Blessd

Blessd habló acerca de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesa prácticamente”

Blessd, el cantante colombiano de música urbana, habló en una transmisión en vivo sobre su relación con Manuela QM.

Karina García lanzó directo mensaje ante las críticas Karina García

Karina García rompió el silencio ante críticas y lanzó directo mensaje: "Me tienen harta"

La modelo Karina García reaccionó a los malos comentarios que ha recibido por su pasado y dejó contundente mensaje.

Lo más superlike

Diego Borella falleció a los 47 años Talento internacional

¿Quién es Diego Borella, integrante de la producción de Emily en París que falleció en pleno rodaje?

Diego Borella, cineasta y asistente de dirección italiano, falleció a los 47 años en Venecia mientras trabajaba en Emily en París.

Dormir bien no siempre significa dormir más. Esto dicen los expertos sobre la calidad del sueño en hombres y mujeres. Salud

¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres? así lo explica la ciencia

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!