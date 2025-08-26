Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar: ¿cuánto cuesta y cómo es el anillo de compromiso?

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con un romántico anillo que ya conquista a millones de fans en todo el mundo. ¡Los detalles aquí!

Tatiana Munevar Villamil
Taylor Swift y Travis Kelce
Foto AFP: Patrick Smith

El amor entre Taylor Swift y Travis Kelce acaba de dar un paso inolvidable. Tras más de dos años de noviazgo, la superestrella del pop y el talentoso jugador de fútbol americano anunciaron su compromiso, y lo hicieron de la forma más cálida y cercana: a través de un carrusel de fotos en Instagram que desbordó ternura y complicidad. La publicación, que incluía la espectacular joya de pedida, generó millones de reacciones en cuestión de horas, consolidando una de las noticias más comentadas del entretenimiento este año.

¿Cómo fue la propuesta de Taylor Swift y Travis Kelce?

El momento romántico tuvo lugar en un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosas, iluminado suavemente por luces tenues. Travis Kelce se arrodilló frente a Taylor, mientras ella lucía un vestido elegante con su característico labial rojo. La pareja acompañó las imágenes con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, un detalle que mezcló humor y ternura, tan propio de la estrella internacional. El gesto, que recordó a sus fans que el amor también puede ser mágico y divertido, se convirtió en tendencia inmediata en todas las redes.

¿Qué hace el único anillo de Taylor Swift y Travis Kelce?

La joya que ahora adorna el dedo anular de Taylor no es cualquier pieza: se trata de un diamante de corte ovalado rodeado por piedras más pequeñas, elaborado por la reconocida diseñadora Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. Los expertos estiman que su valor podría oscilar entre 300.000 y 500.000 dólares, aunque su precio final dependerá de quilates, color y pureza del diamante. Más allá del costo, lo que verdaderamente destaca es el diseño personalizado, elegante y con un toque romántico que refleja la personalidad de Taylor.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?

Desde el inicio de su relación, la pareja ha mostrado momentos llenos de complicidad, como la pulsera que Kelce regaló a Taylor con un corazón rojo y las iniciales “TNT”, simbolizando la unión de sus nombres. Hoy, después de risas, conciertos y touchdowns, este compromiso demuestra que incluso las historias más mediáticas pueden ser auténticas y emotivas. Los comentarios en redes de los swifties evidencian la admiración por la resiliencia de la cantante, quien tras años de romances fallidos, ha encontrado un amor verdadero.

¿Por qué el mundo celebra a Taylor Swift y Travis Kelce?

Más allá del glamour y las redes sociales, este compromiso representa la fusión de dos universos: el del pop y el del deporte. Taylor Swift, una de los artistas más importantes de la industria musical, y Travis Kelce, figura del fútbol americano, lograron captar la atención global con su historia. Su anuncio no solo celebra el amor, sino también la autenticidad y la conexión que ambos comparten, dejando a millones de seguidores con la certeza de que algunas historias de amor sí parecen sacadas de un cuento.

