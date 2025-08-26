Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Adriana Lucía denuncia intimidaciones contra su vida y la de sus hijas: "Que el señor nos proteja"

Adriana Lucía, cantante colombiana, destapó graves mensajes contra sus hijas y envió un mensaje contundente a sus seguidores.

Adriana Lucía denuncia amenazas contra su vida
Adriana Lucía expone amenazas contra su vida / (Foto del Canal RCN)

La cantante Adriana Lucía reveló que tanto ella como su familia han sido víctimas de mensajes intimidatorios en redes sociales. El caso ha generado preocupación entre sus familiares y fans.

¿Qué reveló Adriana Lucía sobre los mensajes recibidos en redes?

Adriana Lucía, reconocida cantante colombiana, denunció que desde hace semanas recibe mensajes de hostigamiento en sus redes sociales, los cuales han escalado a advertencias explícitas contra su vida y la de sus hijas de tres años.

De acuerdo con lo que compartió la artista en sus plataformas, entre los mensajes más alarmantes se encuentran frases como: “Debería ser empalada públicamente”. Internautas destacan que estas expresiones no solo atentan contra su integridad, sino que también, la de su núcleo familiar.

Ante lo sucedido, la artista no dudó en exponer el mensaje recibido y destacó que está dispuesta a defender a los suyos:

“Tratarme de esta manera a mí y a mis hijas, no les hace mejor persona que yo y no voy a permitir que nos hagan daño..”

¿Por qué Adriana Lucía asegura que no se quedará callada?

Según explicó, su postura crítica frente a la violencia y sus ideologías políticas han sido detonantes de este hostigamiento; sin embargo, la artista afirmó que no permitirá que el miedo la silencie y que continuará visibilizando los hechos con los que no está de acuerdo.

Adriana Lucía insistió en que seguirá expresando sus opiniones.
Adriana Lucía confirmó que interpondrá acciones legales / (Foto de AFP)

Así mismo, la cantante destacó que permanecer en silencio solo alimenta la impunidad y normaliza la intolerancia. Por eso, confirmó que interpondrá acciones legales contra los responsables de los mensajes, con el objetivo de proteger a su familia y dejar un precedente frente a este tipo de ataques digitales.

¿Qué respuestas recibió la denuncia de Adriana Lucía?

La denuncia pública de Adriana Lucía provocó una ola inmediata de apoyo en redes sociales. Internautas rechazaron las agresiones y expresaron su indignación y empatía hacia la artista. Comentarios como “Es indefendible este nivel de agresividad” y “rechazo totalmente estas agresiones” fueron recurrentes en sus publicaciones.

Su hermana, la también cantante Martina La Peligrosa, no dudó en unirse a las muestras de solidaridad:

Estás cubierta con todo el amor de quienes te conocemos y te amamos profundamente Herma.❤️

Adriana Lucía junto a Martina La Peligrosa, su hermana.
Martina La Peligrosa le expresa su apoyo a Adriana Lucía, su hermana / (Foto del Canal RCN)

El caso se suma a otros episodios recientes de hostigamiento digital contra figuras públicas en Colombia.

