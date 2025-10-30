Amigo de Baby Demoni se despachó en contra de la pareja de la fallecida influencer: "Judas"

Avanza el caso de la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, así que su mejor amigo Robin Alexis Parra, conocido como La fresa más nea, dio nuevas declaraciones.

Antes, el amigo de la fallecida creadora de contenido había dicho que temía por su vida, ya que la pareja de Baby Demoni, artísticamente llamado Samor One, habló de lo que sería una infidelidad entre la dupla de amigos.

¿Cuál fue el contundente mensaje del amigo de Baby Demoni para la pareja de la fallecida influenciadora?

Samor habló en una entrevista donde se refirió a la aparente infidelidad, a la vez que recalcó que él es el más interesado en que la muerte de su novia no quede impune.

Pues bien, La fresa más nea nuevamente conversó y se fue en contra de Samor a través de un contundente mensaje en entrevista con 'Voz de fondo podcast'.

La muerte de Baby Demoni sigue causando intriga y conmoción | Foto de Freepik.

"Él (Samor) pudo tener una mejor excusa para que sucediera todo lo que sucedió, también le digo que si tanto dice que la amaba debería respetar su memoria, respetar que ella ya no está, dejar de calumniarla", comunicó el joven.

¿Qué otras declaraciones dio el mejor amigo de Baby Demoni?

A renglón seguido, recalcó que Baby Demoni sería la que mantendría a su compañero sentimental, entre otras directas palabras.

"Ella era la del dinero... Usted dice que me dio un plato de comida y me abrió las puertas de su casa y cuando ella no compraba la comida, la compraba yo y hasta le compraba el papel higiénico para que usted entrara al baño. Entonces, así es todo desagradecido, así era Judas: abrazaba a Jesús, igual que Samor me abrazaba a mí", sentenció Robin Alexis Parra.

Baby Demoni murió el pasado 15 de octubre en extrañas circunstancias que son materia de investigación. Esto se debe a que dos las principales hipótesis que se manejan: ella misma habría sido autora de su deceso o su novio Samor habría tenido que ver en esto.

Después del lamentable hecho, familiares, allegados y demás de la influenciadora han dado declaraciones que confunden porque no se sabe a quién creerle.