¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Así lo anunciaron en redes sociales

Taylor Swift se ha posicionado como una de las cantantes más reconocidas en la industria de la música al destacarse en el éxito de su última gira mundial ‘The Eras Tour’ y destacarse en varias de sus canciones musicales como: ‘Cruel Summer’, ‘Love Story’ y ‘Blank Space’.

Además, Taylor Swift ha sido tendencia recientemente a través de las diferentes plataformas digitales al compartir públicamente que se casará con su novio Travis Kelce, jugador del equipo de fútbol americano: Kansas City Chiefs.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce: así lo anunciaron en sus redes sociales

Recientemente, Taylor Swift compartió a través de una publicación en conjunto con Travis Kelce en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 280 millones de seguidores, la sorprendente noticia en la que reveló que se casará con Travis Kelce, expresando las siguientes palabras:

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, añadió Taylor en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que la pareja está atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida, pues se evidencia que estuvieron un romántico lugar lleno de flores en medio de un jardín.

¿Cómo anunció Taylor Swift que se casó con Travis Kelce? | Foto AFP: Ezra Shaw

Así también, se refleja el anillo de compromiso que Taylor Swift lleva en una de sus manos, donde presume la gran felicidad que siente de poder unir su vida con Travis Kelce, quien la ha acompañado no solo en sus aspectos personales, sino que también todos sus proyectos musicales.

Así han reaccionado los seguidores de Taylor Swift tras la propuesta de matrimonio de Travis Kelce

Sin duda, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el especial anuncio que hizo la pareja al confirmar que consagrarán su amor a través del matrimonio.

Así se casó Taylor Swift con Travis Kelce. | Foto AFP: Patrick Smith

De este modo, los seguidores de Taylor, también llamados como “swifties” han generado una variedad de comentarios positivos al saber que su cantante preferida se casará con Travis Kelce y entre los comentarios más destacados están los siguientes: