Yina Calderón mostró las lesiones de su entrenamiento para enfrentar a Andrea Valdiri

Yina Calderón reveló que puso en práctica un nuevo ejercicio que subió su nivel como competidora.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón reveló detalles de su entrenamiento de boxeo. Foto | Canal RCN.

Una vez más Yina Calderónapareció en redes sociales para contar detalles de cómo avanza su preparación para lo que será su enfrentamiento contra la creadora de contenido Andrea Valdiri.

¿Cómo se prepara Yina Calderón para el enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

A través de su cuenta de Instagram en donde la polémica creadora de contenido acumula miles de seguidores, decidió revelar detalles de cuáles son los resultados de sus arduas jornadas de entrenamiento de este exigente deporte como lo es el boxeo.

“Como termino todas las mañanas”, fueron las primeras palabras que dijo Calderón al principio del video, mientras acerca su celular para mostrar las lesiones que quedan especialmente en la zona de sus brazos, lugar en el que la mayoría de veces se reciben los golp3s.

Según lo comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombi, aunque los entrenos de todos los días son bastante intensos, este especialmente fue uno de los más complicados, ya que hoy puntualmente llevó a cabo sparring, una práctica del boxeo que hizo que fuera mucho más “duro”.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón contó cómo avanza su proceso de preparación. Foto | Canal RCN.

¿Qué es el sparring, la práctica que Yina Calderón incluyó en su entrenamiento de boxeo?

De acuerdo con los expertos, el sparring de boxeo consiste en una simulación de un combate que permite entrenar y perfeccionar tres factores: la técnica, la táctica y la resistencia de un boxeador.

La actividad se basa enfrentar a una persona que practique el deporte con otro compañero, esto con el fin de que se preparen para lo que sería una lucha real.

En este caso, la empresaria de fajas contó que en esta oportunidad hizo este ejercicio con unas mujeres de gran tamaño, lo cual aumentó el nivel de dificultad.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así avanza el proceso de preparación de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El encuentro en el ring de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, tendrá lugar el sábado 18 de octubre de este año en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá. Cabe mencionar que el evento está organizado por Westcol y recibe el nombre Stream Fighters 4 y será transmitido por la plataforma de streaming Kick.

