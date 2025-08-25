Pipe Bueno se mostró despechado junto a Beéle en medio de rumores de ruptura con Luisa

El cantante de música popular Pipe Bueno y Luisa Fernanda W paralizaron las redes sociales al compartir mensajes extraños relacionados al fin de su relación. Ahora, a esta situación se sumó un curioso video de Pipe Bueno cantando despechado mientras Beéle y su hermano Miguel Bueno lo consolaban.

¿Pipe Bueno y Luisa Fernanda W terminaron su relación?

Semanas después de que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudaran a México junto a sus hijos, la pareja de famosos sorprendió con una posible ruptura amorosa. Con mensajes confusos, ambos han manifestado que la relación no estaría pasando por su mejor momento.

Pipe Bueno sorprende cantando despecho con Beéle en medio de rumores. (Foto Canal RCN).

Y aunque muchos seguidores de la pareja aseguran que todo se trataría de marketing para el lanzamiento de alguna canción por parte de alguno de los dos, Luisa Fernanda aseguró que no era así y que pronto aclararía toda esta situación.

Por lo pronto, ambos se han mostrado realizando contenido en sus redes sociales, Luisa Fernanda W sobre moda, y Pipe Bueno sobre su nueva música.

¿Pipe Bueno confirmó ruptura con Luisa Fernanda W? Fue captado despechado con Beéle

Hace pocas horas, el cantante de música popular se dejó ver en compañía de Beéle y Miguel Bueno interpretando lo que sería una nueva canción de despecho. En el video, el artista urbano y su hermano intentan consolarlo, mientras él canta con una copa de licor en la mano.

Pipe Bueno enciende las alarmas: aparece con Beéle en modo despecho. (Foto Canal RCN).

“Salud por los amigos que están cuando más lo necesitas”, escribió Pipe Bueno al compartir el audiovisual en el que presenta su nuevo sencillo Dime qué prefieres.

Más que la promoción de un nuevo lanzamiento, internautas comenzaron a tomarse la situación con seriedad al comenzar a creer que en realidad sí se trataría de una ruptura con su prometida Luisa Fernanda W.

Sin embargo, escépticos continúan asegurando que todo se trata de una estrategia de marketing a la que suelen acudir los artistas con parejas sentimentales para lograr que su próximo lanzamiento tenga gran impacto en el público y las redes sociales.

Por lo pronto habrá que esperar a que la pareja de famosos se pronuncie de manera directa frente a todo lo que ha estado sucediendo en su relación y si realmente los planes de boda quedaron en el olvido.