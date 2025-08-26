Karen Sevillano reveló el detalle que tuvo Lina Tejeiro en sus inicios: ¿cuál fue?

Karen Sevillano se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país gracias a su carismática y arrolladora personalidad. También, saltó a la fama tras ser la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, la influenciadora ha generado una ola de comentarios por parte de las diferentes plataformas digitales al compartir varios acontecimientos de su vida personal durante una entrevista en la que participó mediante un pódcast y mencionó a Lina Tejeiro.

Karen Sevillano habla sin filtros acerca de su vida

Recientemente, Karen Sevillano fue entrevistada en el pódcast llamado: ‘Biz Fest Medellín’ donde contó varios de los acontecimientos de su vida personal. De igual modo, Karen habló sin filtros al hablar acerca de su personalidad y lo que tanto la ha caracterizado en las redes sociales, detallando lo siguiente:

“Siento que hay personas que se dejan lavar la cabeza y se convierten en otras personas. Además, yo soy una persona que no le interesa caerle bien a todo el mundo. A mí me interesa dormir tranquila. Otra cosa es que mi familia y mi novio me apoyan demasiado”, reveló Karen.

Una de las palabras que más destacó Karen Sevillano durante la entrevista se trató acerca de la seguridad que tiene como persona. Así también, habló de lo selectiva que es y compartió algunos consejos acerca de su seguridad:

Karen Sevillano recuerda sus inicios en redes sociales. | Foto: Canal RCN

“Las personas que te rodean, definen quién eres. Hay muchas personas que no creen en uno, pero lo más importante es tener seguridad en sí mismo. Lo primero, sean auténticos. No les dé miedo caer mal. La gente siempre quiere caer bien y eso es imposible”

¿Por qué Karen Sevillano habló de Lina Tejeiro?

Durante la entrevista, Karen Sevillano recordó sus inicios en sus redes sociales, pues siempre se destacó por tener una carismática y arrolladora personalidad. Además, recordó cuando compartió uno de sus primero videos y Lina Tejeiro lo compartió en sus redes sociales y expresó las siguientes palabras:

Karen Sevillano recuerda a Lina Tejeiro. | Foto: Canal RCN