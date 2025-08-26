Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Tremenda dejó en shock con su drástica pérdida de peso: así luce ahora

La Tremenda presumió los primeros resultados de su reciente intervención para la pérdida de peso y sorprendió a sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Tremenda sorprendió a sus seguidores con una notoria pérdida de peso
La Tremenda sorprende con su radical cambio físico tras bajar de peso. (Foto Freepik: @Inspire).

La creadora de contenido Dailyn Montañez, mejor conocida en el mundo digital como La Tremenda, sorprendió a sus cientos de seguidores al enseñar su cambio físico tras dos semanas de su reciente intervención para bajar de peso.

¿Cuál fue el procedimiento que La Tremenda se realizó para bajar de peso?

La Tremenda reveló semanas atrás que se sometería a una manga gástrica, un procedimiento que ayuda en la pérdida de peso a las personas que padecen de obesidad avanzada. Esta intervención consiste en la reducción del estómago en aproximadamente 80 % del órgano original con el fin de limitar la calidad de alimentos que se ingieren.

Así mismo, el procedimiento disminuye de manera considerable el apetito, ya que la producción de grelina disminuye ocasionando una sensación de saciedad de manera rápida y satisfactoria.

Aunque este procedimiento mejorar la calidad de vida y genera un mejor aspecto físico, su fin principal es la reducción de problemas de salud relacionados con la obesidad, como la diabetes tipo 2 y la hipertensión.

¿Cómo luce La Tremenda tras dos semanas de realizarse la manga gástrica?

Dos semanas después de someterse a este procedimiento para la pérdida de peso, la creadora de contenido La Tremenda compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram cómo luce actualmente su cuerpo.

Aunque no precisó cuántos kilos ha bajado, las imágenes dejan ver una notoria transformación, con una silueta más estilizada.

Así mismo, reveló que su proceso irá acompañado de actividad física para lograr mejores resultados. Incluso se mostró emocionada al ver que ropa que había comprado tiempo atrás ahora sí la puede lucir cómodamente.

“Vine a consulta, porque no me ha visto la profesional del deporte y ya me van a decir qué ejercicios tengo que hacer”

Cabe recordar que esta no es la primera vez que La Tremenda recurre a una intervención estética, pues años atrás se practicó una lipo para moldear su figura.

Lo cierto es que este es apenas el inicio del proceso de recuperación y transformación de La Tremenda, por lo que sus seguidores esperan que en las próximas semanas continúe compartiendo con ellos los avances y resultados de la intervención.

