Ryan Castro pasó de cantar en los buses de Medellín a conquistar la música mundial

Desde los autobuses y avenidas de Medellín, Ryan Castro descubrió que la música no solo era su pasión, sino su camino hacia la independencia. Allí, entre el ruido del tráfico y la rutina de los pasajeros, aprendió a conquistar a un público que no esperaba espectáculo alguno. “Hasta el sol de hoy, esos fueron mis escenarios más importantes”, recuerda el artista, quien con cada presentación construyó disciplina, madurez y confianza en su talento.

¿Qué papel jugó la valentía de Ryan Castro en su salto a Curazao?

Tras finalizar el colegio y enfrentarse a las limitaciones económicas que impiden a muchos jóvenes acceder a la universidad, Ryan decidió llevar su arte más allá de Colombia. La isla de Curazao se convirtió en un laboratorio de experiencias, donde trabajó como mesero y vigilante para sostenerse mientras seguía componiendo. “De los cuatro años que viví en Curazao, solo el primero lo viví junto a mi mamá”, comentó para Rolling Stone, resaltando cómo esos desafíos fortalecieron su determinación y le enseñaron a valorar cada logro en su carrera musical.

¿De qué manera Ryan Castro fusiona géneros para diferenciarse en la música urbana?

El talento de Ryan Castro no se limita al reggaetón. Su autenticidad se refleja al incorporar salsa, merengue y dancehall en su estilo, sorprendiendo a sus seguidores y manteniendo fresca su propuesta musical. “La gente está escuchando reggaetón y de un momento a otro piensan: ‘¡Uy! ¿Ryan por qué sacó un merengue?’”. Esa versatilidad es parte de lo que le permite mantenerse como una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel internacional.

¿Cómo Ryan Castro transformó la noche en su estudio creativo?

Durante su tiempo como vigilante en Curazao, Ryan aprovechó cada instante de soledad nocturna para componer. De ocho de la noche a seis de la mañana, mientras otros dormían, él creaba melodías y letras que luego conquistarían Colombia. “Para no perder el tiempo, les decía a mis amigos que me enviaran pistas, y toda la noche me la pasaba componiendo”, mostrando cómo la disciplina puede transformar incluso los escenarios más adversos en oportunidades de crecimiento.

¿Qué representa SENDÉ en la historia de Ryan Castro?

SENDÉ, su más reciente disco, simboliza una etapa de conexión con su vida en Curazao. La producción incluye colaboraciones con artistas caribeños como Dongo, Jombriel y Koshens, reflejando la diversidad y riqueza de los ritmos latinos. Con canciones que superan los 21 millones de oyentes en plataformas de streaming, Ryan Castro demuestra que “la valentía de ayer, el éxito de hoy” es el lema que ha guiado cada paso de su carrera, desde los buses de Medellín hasta la portada de Rolling Stone en Español.