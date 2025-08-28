¿Quiénes son las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca en Miss Universe Colombia, el reality?

El país se prepara para Miss Universe Colombia, el reality. Mujeres de todos los departamentos competirán con el objetivo de ser la soberana de la nación y llevar la bandera colombiana a Miss Universe, que este año tendrá lugar en Tailandia.

En ese orden de día, se dio a conocer el segundo grupo de candidatas en Miss Universe Colombia, el reality. Se trata de las representantes de Atlántico, Bogotá y Arauca.

Cinco candidatas conforman este segundo grupo que se reveló para el formato transmitido por Canal RCN.

Las candidatas son: Nayla Piña (Atlántico), Shadia Zarrazola (Atlántico), Mariana Morales (Bogotá), Juliana Vargas (Bogotá) y Adriana Hernández (Arauca).

¿Quién es Nayla Piña, representante de Atlántico?

Tiene 24 años, mide 1.70 m. Es una Comunicadora Social barranquillera, también se dedica a la creación de contenido. Vivió y trabajó en Europa mientras estudió inglés, tiene un proyecto social que se llama “Historias y Voces” y Miss Universe Colombia es su primera experiencia a nivel nacional.

Nayla Piña, candidata de Atlántico | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Shadia Zarrazola, representante de Atlántico?

Tiene 21 años, mide 1.70 m. Nació en Sabanalarga y se destaca por su capacidad para conectar con el entorno. De igual modo, es estudiante de Psicología y le gusta la creación de contenido, así que equilibra su vida en la academia, las redes sociales y el ejercicio. Tiene experiencia en Miss Teen Universo Colombia y Atlántico Universal.

Shadia Zarrazola, candidata de Atlántico | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Mariana Morales, representante de Bogotá?

Tiene 27 años, mide 1.75 m. Es psicóloga, modelo y actriz trans. Representa a la comunidad diversa, nacida en la capital y forjada por su valentía de transformación. Busca abrir puertas en la pasarela donde la inclusión sea fundamental, cuenta con experiencia en certámenes y se centra en aprender, leer, participar en iniciativas sociales y cuidar su salud emocional.

Mariana Morales, candidata de Bogotá | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Juliana Vargas, representante de Bogotá?

Tiene 26 años, mide 1.82 m. Bogotana de nacimiento, estudia y es modelo. Si bien es cierto que esta es su primera experiencia de este tipo, destaca su capacidad energética con carisma y personalidad. Adicionalmente, recibió formación en pasarela con Belky Arizala.

Juliana Vargas, candidata de Bogotá | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Adriana Hernández, representante de Arauca?

Tiene 29 años, mide 1.72 m. Es profesional en Finanzas y Comercio Internacional, también estudia actuación. Combina la estrategia con la creatividad y empatía. Fue Señorita Arauca en el Concurso Nacional de Belleza 2021 y se considera como una mujer que persevera con determinación y muestra sensibilidad hacia los demás.

Adriana Hernández, candidata de Arauca | Foto del Canal RCN.

Vale recordar que aquellos departamentos que tienen dos candidatas competirán para tener una única representante. Mientras tanto, Claudia Bahamón acompañará a las participantes en su proceso de formación y los jurados son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Miss Universe Colombia, el reality, por el Canal RCN y descargando gratis la app. Haciendo clic aquí.