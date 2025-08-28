Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quiénes son las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Se revelaron los perfiles de las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca para Miss Universe Colombia, el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
¿Quiénes son las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca en Miss Universe Colombia, el reality? | Foto del Canal RCN.

El país se prepara para Miss Universe Colombia, el reality. Mujeres de todos los departamentos competirán con el objetivo de ser la soberana de la nación y llevar la bandera colombiana a Miss Universe, que este año tendrá lugar en Tailandia.

¿Quiénes son las candidatas del segundo grupo en Miss Universe Colombia, el reality?

En ese orden de día, se dio a conocer el segundo grupo de candidatas en Miss Universe Colombia, el reality. Se trata de las representantes de Atlántico, Bogotá y Arauca.

Cinco candidatas conforman este segundo grupo que se reveló para el formato transmitido por Canal RCN.

Las candidatas son: Nayla Piña (Atlántico), Shadia Zarrazola (Atlántico), Mariana Morales (Bogotá), Juliana Vargas (Bogotá) y Adriana Hernández (Arauca).

¿Quién es Nayla Piña, representante de Atlántico?

Tiene 24 años, mide 1.70 m. Es una Comunicadora Social barranquillera, también se dedica a la creación de contenido. Vivió y trabajó en Europa mientras estudió inglés, tiene un proyecto social que se llama “Historias y Voces” y Miss Universe Colombia es su primera experiencia a nivel nacional.

Nayla Piña
Nayla Piña, candidata de Atlántico | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Shadia Zarrazola, representante de Atlántico?

Tiene 21 años, mide 1.70 m. Nació en Sabanalarga y se destaca por su capacidad para conectar con el entorno. De igual modo, es estudiante de Psicología y le gusta la creación de contenido, así que equilibra su vida en la academia, las redes sociales y el ejercicio. Tiene experiencia en Miss Teen Universo Colombia y Atlántico Universal.

Shadia Zarrazola
Shadia Zarrazola, candidata de Atlántico | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Mariana Morales, representante de Bogotá?

Tiene 27 años, mide 1.75 m. Es psicóloga, modelo y actriz trans. Representa a la comunidad diversa, nacida en la capital y forjada por su valentía de transformación. Busca abrir puertas en la pasarela donde la inclusión sea fundamental, cuenta con experiencia en certámenes y se centra en aprender, leer, participar en iniciativas sociales y cuidar su salud emocional.

Mariana Morales
Mariana Morales, candidata de Bogotá | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Juliana Vargas, representante de Bogotá?

Tiene 26 años, mide 1.82 m. Bogotana de nacimiento, estudia y es modelo. Si bien es cierto que esta es su primera experiencia de este tipo, destaca su capacidad energética con carisma y personalidad. Adicionalmente, recibió formación en pasarela con Belky Arizala.

Juliana Vargas
Juliana Vargas, candidata de Bogotá | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Adriana Hernández, representante de Arauca?

Tiene 29 años, mide 1.72 m. Es profesional en Finanzas y Comercio Internacional, también estudia actuación. Combina la estrategia con la creatividad y empatía. Fue Señorita Arauca en el Concurso Nacional de Belleza 2021 y se considera como una mujer que persevera con determinación y muestra sensibilidad hacia los demás.

Adriana Hernández
Adriana Hernández, candidata de Arauca | Foto del Canal RCN.

Vale recordar que aquellos departamentos que tienen dos candidatas competirán para tener una única representante. Mientras tanto, Claudia Bahamón acompañará a las participantes en su proceso de formación y los jurados son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Miss Universe Colombia, el reality, por el Canal RCN y descargando gratis la app. Haciendo clic aquí.

