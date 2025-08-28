Anne Hathaway sufrió aparatosa caída en pleno rodaje de su próxima película

Desde que se anunció el rodaje de la película El diablo viste a la moda 2, millones de fanáticos alrededor del mundo se encuentran a la expectativa por lo que será el regreso de los miembros del elenco original.

¿Qué le pasó a la actriz Anne Hathaway en medio de la película El diablo viste a la moda 2?

Como parte de la conversación que se ha generado en torno a las grabaciones de la cinta, recientemente hubo un tema que rápidamente se convirtió en tendencia y fue la aparatosa caída que sufrió la actriz Anne Hathaway en pleno set, situación que desató todo tipo de comentarios y memes en redes sociales.

El hecho que se llevó toda la atención de los internautas ocurrió mientras la protagonista hacía una de las escenas en las que Andy Sachs, el personaje al que interprete, bajaba por las escaleras con un sofisticado vestuario.

De acuerdo con el video que empezó a circular en las plataformas digitales, la caída de la intérprete ocurrió en cuestión de segundos justo cuando uno de los tacones que llevaba puestos se dañó, lo cual provocó que perdiera el equilibrio de su cuerpo y terminara cayendo al suelo.

La inesperada caída de Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste a la moda 2. Foto | Valerie MACON.

¿Cómo reaccionó el Anne Hathaway tras la aparatosa caída que sufrió en pleno set de El diablo viste a la moda 2?

Pese a la impresión que causó la caída de Anne Hathaway en pleno rodaje, lo que definitivamente se llevó la atención, fue la manera en la que la estrella de Hollywood se levantó en cuestión de segundos, afirmando que todo estaba bajo control, “Estoy bien”, aseguró tras ponerse de bien enérgicamente.

Anne Hathaway protagonizó caída en pleno rodaje en Nueva York. Foto | Cindy Ord.

A raíz del divertido momento que se vivió en el set, la misma Hathaway compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde hizo una comparación de una escena de la película ‘El diario de una princesa’ con el momento que vivió recientemente, “Veinte años después, sigo cayendo por ustedes…”, escribió en la descripción del post.

Por su parte, seguidores de la icónica actriz de la pantalla grande, elogiaron la elegancia con que asumió su caída y, también el humor con el que tomó la situación.