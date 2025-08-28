Sofía Avendaño genera debate al decir que la ciencia médica le ha funcionado | FOTOS

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Avendaño genera debate al decir que la ciencia médica le ha funcionado

Sofía Avendaño recalcó que quienes la critican no podrán con ella, así lo demostró en su más reciente post.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Sofía Avendaño
Foto del Canal RCN.

La bailarina y modelo trans Sofía Avendaño se ha visto involucrada en distintas polémicas en las plataformas de interacción social. Una de ellas tiene que ver con las hermanas Yina y Juliana Calderón.

Resulta que Yina lanzó un nuevo emprendimiento de ropa y su hermana Juliana mencionó a Sofía, diciendo que a la bailarina le daba pena mostrar sus brazos.

A partir de esto, Avendaño tachó sin medida a Juliana y luego compartió unas fotografías mostrando sus extremidades, pero lo que llamó el interés fue la descripción que escribió para las instantáneas debido a que mencionó la ciencia médica.

¿Cuáles son las nuevas fotos de Sofía Avendaño y qué dicen?

En las fotos, se puede ver a la exparticipante de La casa de los famosos luciendo un body de color fucsia y presumiendo el nuevo tatuaje que se mandó a hacer en el brazo, y consignó lo que sería una respuesta para quienes la critican por su transición y otros aspectos de su físico.

Sofía Avendaño
Foto de Buen día, Colombia.

"Les toca señalarme por mi tránsito porque decirme que no la doy no podrán jamás. Si no los muestro es porque no me da la gana, envidiosas, no tengo la culpa que a mí la ciencia médica sí me funcionó a diferencia de muchos mach3tazos deformadas por ahí. Dios las bendiga, mua", escribió la modelo.

Así las cosas, una vez más, Sofía Avendaño tomó como respuesta las críticas de las figuras de los demás, mensaje que se prevé que sería para las hermanas Calderón.

¿Qué opinaron los seguidores y usuarios digitales?

Por su parte, los internautas no dudaron en comentar las fotografías de Avendaño, quien, por cierto, vale aclarar que tiene su Instagram en privado, pero aun así los usuarios hacen de las suyas para obtener los contenidos de la bailarina.

En ese sentido, la mayoría de mensajes para la exparticipante de La casa de los famosos son positivos, pues se pueden interpretar que se ve femenina, tiene un buen físico, está preciosa y el tatuaje le quedó de maravilla, según lo que se lee en Instagram. Sin embargo, también hay quienes arremetieron sin escrúpulos contra la modelo, especialmente por su opinión de que la ciencia médica le ayudó.

Sofía Avendaño
Foto del Canal RCN.
