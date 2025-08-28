Karina García habría lanzado indirecta sobre su relación con La Jesuu: "Ya estoy despertando"

Karina García empezó a ser replicada en redes sociales después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 hizo una transmisión en vivo en pleno entrenamiento. La influencer se sinceró con sus seguidores, así que dio lo que sería una indirecta para La Jesuu.

Resulta que no se ha vuelto a ver a Karina García junto a La Jesuu. Esta situación hizo revuelo porque las dos influenciadoras cultivaron una amistad, pero no se sabe si están bien o pasó algo.

¿Cuál fue la posible indirecta de Karina García para La Jesuu?

Mientras que Karina siguió con sus proyectos, La Jesuu también por su lado y como no han vuelto a aparecer en videos o fotos juntas, pues los internautas iniciaron a rumorar de un posible distanciamiento.

En efecto, en la transmisión en vivo, Karina García les expresó a sus seguidores que se volvió más meticulosa con el tema de dejar entrar a personas a su casa, de ahí fue que se relacionaron las palabras como probables indirectas para Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu.

Karina García y La Jesuu no han vuelto a aparecer juntas | Foto del Canal RCN.

"Ustedes me ven. Yo puedo ser viva en muchos aspectos de mi vida, pero en otros aspectos soy una ingenua a veces y pienso que quizá las personas tienen en el mismo corazón que yo y no. Ya estoy despertando, ya me estoy dando cuenta que tengo que ser más audaz, más inteligente, analizar muy bien a las personas antes de que entren a mi hogar, a mi casa, tengo que ser muy cuidadosa", dijo Karina García.

¿Qué planes empresariales tiene Karina García?

En la misma vertiente, detalló que la oficina de su emprendimiento es su propia casa, así que se está tomando el tiempo necesario para consolidar bien a su equipo de trabajo.

La influencer paisa dio varios nombres de las personas con las que labora en su diario vivir, además de que reveló que espera tener un significativo crecimiento empresarial, hasta el punto de tener una oficina gigante.

Karina García también es empresaria | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, las palabras de García se relacionaron con el hecho de que no se volvió a ver a La Jesuu en la casa de la modelo, cuando antes la visitaba.