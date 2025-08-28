Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Hubo reconciliación entre Valentina Taguado y Michelle en MasterChef? Salió a la luz la verdad

¡Por fin! Valentina Taguado se pronunció y reveló la verdadera relación que tiene con Michelle Rouillard.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Muchelle Ruillard
¿Hubo reconciliación entre Valentina Taguado y Michelle en MasterChef? | Foto del Canal RCN.

Una de las relaciones que ha dado sorpresas en MasterChef Celebrity, 10 años, es la de la locutora Valentina Taguado y la actriz Michelle Rouillard. Esto porque, en un principio, no había mucha afinidad.

¿Qué pasó entre Valentina Taguado y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Capítulo tras capítulo, se han venido mostrando las personalidades de las celebridades y eso ha hecho que los televidentes no dejen de opinar en redes sociales. Precisamente, Valentina y Michelle han sido de las que más menciones han tenido, pues no se sabía si se la llevaban bien o no en la competencia culinaria del Canal RCN.

Sin embargo, todo salió a la luz debido a que fue la misma Valentina que mediante las plataformas digitales reveló la verdadera relación que tiene con su compañera en MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado, Michelle Rouillard
Valentina Taguado y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Valentina Taguado y Michelle Rouillard se reconciliaron en MasterChef Celebrity, 10 años?

Resulta que a Taguado no le gustaban algunas actitudes de Rouillard; de hecho, en su momento, hasta manifestó su sentir al decir que quería que la exreina de belleza fuese eliminada.

No obstante, tuvo un total giro porque mientras avanza el juego de cocina es notorio que ahora la locutora tiene buena sintonía con la actriz; algo que confundió a muchos.

Ante esto, en la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram cuestionaron a Valentina Taguado sobre qué fue lo que sucedió con Michelle Rouillard y afirmó que hubo reconciliación.

"Soy demasiado buena declarando mi amor por quien sea. Soy muy buena pidiendo disculpas a quien las merece y ella (Michelle) tiene un corazón bonito", escribió Valentina Taguado.

Así las cosas, se rompió cualquier rumor de que la locutora y la actriz no habían limado asperezas, sino que, al contrario, la misma Taguado remarcó que quedó en buenos términos con la exreina de belleza.

¿Qué opina Valentina Taguado de las personalidades en MasterChef Celebrity?

En otra pregunta, Valentina confesó que hay televidentes que no están preparados para las distintas personalidades de MasterChef Celebrity, 10 años. Sin embargo, comentó que el formato de cocina es como en la vida real, pues es común que pase que un día estén triste, otros felices, enojados, y así sucesivamente.

Valentina Taguado
Valentina Taguado dice que MasterChef es como la vida real | Foto del Canal RCN.

No olvides que puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity gratis descargando la app del Canal RCN. Clic aquí.

