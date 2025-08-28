Carolina Sabino no se quedó callada y les respondió a los que la critican en MasterChef Celebrity

Avanza la competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, y eso ha hecho que los seguidores y televidentes reaccionen. Por esta razón, la actriz Carolina Sabino compartió un mensaje que fue entendido como respuesta para quienes la tachan.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a quienes la critican por su participación en MasterChef Celebrity?

Resulta que en la eliminación de Julián Zuluaga, muchos se fueron en contra de Sabino. Esto porque algunos no estuvieron de acuerdo con actitudes de la actriz, así que no dudó en decir lo que piensa.

"Basta con el cuentico de que traté mal a Julián Zuluaga. Basta también con el chismecito mal intencionado con el gran Jorge Herrera. Ustedes ven pedacitos de toda una historia y yo a todos los respeto, especialmente a ellos dos los quiero con mi alma", comunicó Carolina Sabino a través de Instagram.

Carolina Sabino y Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity | Foto el Canal RCN.

En la misma vertiente, la artista hizo la invitación a los internautas y televidentes para que vean MasterChef Celebrity sin la necesidad de buscar villanos. En vez de ello, recalcó que observen la competencia de cocina del Canal RCN con amor, tal como lo han hecho las celebridades.

El mensaje fue replicado por el mismo Julián Zuluaga, derrumbando cualquier rumor sobre posibles diferencias que en realidad no hay.

¿Por qué Carolina Sabino había generado descontento en los seguidores de MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino había generado distintas posturas en MasterChef Celebrity, 10 años, porque tuvo una mala racha en el formato culinario que la descontroló emocionalmente.

En consecuencia, en distintos capítulos la actriz lloró y eso incomodó a algunos seguidores, quienes escribían en redes sociales que "no hiciera show". Sin embargo, es preciso informar que la competencia hace que los participantes se reten a sí mismos y es común que se presenten estos escenarios afectivos.

Carolina Sabino fue varias veces tachada por los televidentes | Foto del Canal RCN.

En cuanto a la relación con Julián Zuluaga, que se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, quedaron en buenos términos, hasta el punto en el que el diálogo con SuperLike el actor respondió sin pensarlo que una de las celebridades que espera ver en la gran final es a Carolina Sabino, puesto que indicó que es de las que más sabe de cocina en esta temporada.