El actor Raúl Ocampo fue el ganador de la prueba del 27 de agosto en MasterChef Celebrity, en donde logró ganarse el mítico 'cachete' de Jorge Rausch.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo tras llevar 'cachete' de Rausch en MasterChef?

El actor sorprendió al jurado con su preparación en el capítulo del 27 de agosto en MasterChef Celebrity, en especial al chef Jorge Rausch.

El chef bogotano se mostró tan encantado con el plato de Raúl Ocampo que no dudó en darle su icónico 'cachete', un reconocimiento que los participantes buscan temporada tras temporada.

Precisamente, Raúl demostró la importancia de este reconocimiento en MasterChef Celebrity que así quiso expresarlo en sus redes sociales en donde mostró su felicidad por su primer 'cachete' y hasta se lo dedicó a su mamá.

¡CACHETE! Sé como el agua. Una imagen dice más que 1000 palabras. Mamá, Jorge Rausch me dio un cachete.

¿Cuál fue el plato que hizo que Raúl Ocampo se ganara 'cachete' de Jorge Rausch?

Las celebridades de MasterChef Celebrity tuvieron que enfrentarse en un reto de caja misteriosa en la prueba del 27 de agosto en MasterChef Celebrity en donde los cuatro elementos de la naturaleza fueron protagonistas.

Raúl Ocampo tenía el agua como el elemento que debía utilizar en su preparación y el actor decidió preparar un ceviche.

Este plato generó elogios de todos en la competencia, ya que sus compañeros expresaron que el plato de Raúl se veía bastante bien tanto a nivel de emplatada como de sabor.

Asimismo, los jurados lo eligieron como el ganador del reto, por lo que se llevó una ventaja que podrá utilizar próximamente en la competencia.

Raúl Ocampo se llevó el emblemático 'cachete' de Jorge Rausch. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al 'cachete' de Jorge Rausch que ganó Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse la publicación de Raúl Ocampo no ha pasado por desapercibido y varios de sus compañeros han reaccionado en los comentarios felicitándolo, una de las primeras Valeria Aguilar.

Merecidísimo.

Asimismo, otros exparticipantes y colegas del actor le han dejado mensajes de felicitación tras su primer cachete en MasterChef Celebrity, uno de ellos fue el actor Alejandro Estrada, participante de la temporada 2024.

Apituuuu el resultado de hacer todo con pasión , se lo que has entrenado para encontrar resultados, expresó Alejandro Estrada.

