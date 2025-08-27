Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo se llevó 'cachete' de Jorge Rausch y beneficio en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo se llevó su primer 'cachete' de Jorge Rausch y una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Raúl Ocampo se llevó cachete de Jorge Rausch
Raúl Ocampo se llevó el emblemático 'cachete' de Jorge Rausch. (Foto Canal RCN)

El actor Raúl Ocampo sorprendió a los tres jurados en MasterChef Celebrity en el reto del 27 de agosto y se ganó el reto de la noche con 'cachete' incluído.

¿De qué trató el reto que ganó Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity el 27 de agosto?

Las celebridades de MasterChef Celebrity tuvieron que enfrentarse en un reto de caja misteriosa en la prueba del 27 de agosto en MasterChef Celebrity en donde los cuatro elementos de la naturaleza fueron protagonistas.

Raúl Ocampo tenía agua como el elemento que debía utilizar en su preparación y el actor decidió decantarse por preparar un ceviche.

Al pasar al atril a presentar su plato, el actor lo presentó como “Sé como el agua” y dio una poética explicación de lo que trataba su preparación, la cual enamoró a los jurados.

Tras probarlo, los jurados no escatimaron en elogios y empezaron a expresarle que su plato estaba bastante bien en términos generales, tanto asó que, le aseguraron que era uno de sus mejores platos hasta el momento y lo invitaron a montar un negocio de ceviches.

Alejandra Villafañe, la mujer que marcó la vida de Raúl Ocampo
Raúl Ocampo se llevó cachete y premio en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo tras llevarse 'cachete' de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity?

El más impresionado de los jurados con el plato de Raúl Ocampo fue el chef Jorge Rasuch, quien no paró de elogiarlo y expresarle su encanto.

Qué buena pinta tiene, los colores, olores, cremoso, pero el sabor está mejor.

Tanto fue el encanto de Jorge Rausch que decidió darle su clásico y mítico 'cachete', el cual le adelantó a Raúl que sería el ganador del reto de la jornada.

El plato de Raúl no solo impresiono a los chefs, sino, también a sus compañeros, quienes lo elogiaron y aseguraron que querían probarlo. Raúl por su parte se mostró feliz y agradecido.

Qué bueno por Raúl, se lo merece muchísimo.

¿Cuál fue el beneficio que se llevó Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity tras ganar reto?

Claudia Bahamón aseguró que la ventaja era secreta por lo que decidió mostrársela solo al ganador del reto de la competencia, a quien le pidió que no hiciera ningún gesto al verla.

Esto provocó la curiosidad de todos sus compañeros y de los mismos jueces, quienes le preguntaron si la ventaja era positiva o negativa.

Ante esta pregunta el actor quiso calificarla como “chimbibuena”, explicando que para algunos podría ser buena y para otros sin importancia.

No obstante, Raúl Ocampo reveló detrás de cámaras que la ventaja era buena y que se revelará en el próximo reto de MasterChef Celebrity.

Chimbuena no es, es solo buena.

