Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

La cantante caleña Greeicy Rendón se ha apoderado de las tendencias luego que se viralizara un video suyo en el que quedó en evidencia el beso que casi se da con un cantante de música popular en presencia de Mike Bahía.

¿Greeicy Rendón se dio beso con cantante de música popular en medio de fiesta?

Greeicy se encontraba cantando con gran sentimiento y con los ojos cerrados la canción "Si tu amor no vuelve" del Binomio de Oro de América abrazada con un cantante que estaba haciendo el dueto con ella.

En medio de su interpretación Greeicy decidió darle el micrófono al hombre con la casualidad que los dos voltearoSin al tiempo sus caras y por poco se dan un beso en la boca, sin embargo, se alcanzaron a esquivar.

Tanto la cantante caleña como el artista de música regional colombiana siguieron cantando la canción de vallenato ante la mirada de varias personas y de la pareja de Greeicy, el cantante Mike Bahía.

Greeicy Rendón por poco se da beso con otro cantante en fiesta. (AFP: Ivan Apfel)

¿Cómo reaccionó Mike Bahía al ver que Greeicy casi besa al cantante?

Esta inesperada situación entre Greeicy y el cantante de música regional dejó ver al fondo a Mike Bahía, quien al principio se encontraba sonriendo al ver a su pareja cantando esta emotiva canción.

Sin embargo, el gesto en su rostro cambió tras el casi beso de Greeicy con el otro artista, en el audiovisual se observa que tras este imprevisto, Mike dejó de sonreír y se tomó un trago de lo que tenía en su vaso sin perderles la mirada.

Una reacción que no pasó por desapercibida en redes sociales en donde muchos internautas se enfocaron en sus gestos y en el descuido de Greeicy que por poco termina en beso con el cantante de música popular.

¿Cómo reaccionaron las redes al casi beso de Greeicy con el cantante?

En redes sociales algunos internautas han expresado que parra ellos había una supuesta tensión y atracción entre Greeicy y el cantante de música popular.

Con comentarios como "Ahí hay gusto", "Un beso no se le niega a nadie" o "Ella no se equivocó". Dejando claro que les hubiese gustado ver ese beso.

Por otra parte, algunos se centraron en Mike Bahía y su reacción, para algunos fue normal y sin problema ante el casi beso de Greeicy con el cantante, no obstante, para otros fue evidente que se molestó.

Hasta el momento ni Greeicy ni Mike Bahía se han pronunciado al respecto de esta escena que se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento.