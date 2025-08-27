Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Hablar mientras se duerme es algo común, pero vale la pena saber por qué ocurre y el nombre que tiene esta acción.

Dormir
¿Por qué hablamos mientras dormimos? | Foto Freepik.

Hablar dormido es un síntoma que algunas personas viven y no lo saben, pero suelen enterarse cuando descansan al lado de otra persona que lo notan. Detrás de ello hay un significado; de hecho, tiene un diagnóstico.

¿Qué significa cuando una persona habla mientras duerme?

Aunque no se trata de algo relativamente negativo, vale la pena saber qué significa hablar dormido. De acuerdo con recopilaciones del escenario digital del Hospital Médica Campestre, en México, el signo de hablar mientras se duerme lleva el nombre de somniloquia.

Los conocedores del tema explican que se trata de una parasomnia (comportamiento anormal que sucede mientras se duerme) y no representa peligro en términos médicos o de psicología.

Mujer durmiendo
Hablar dormido tiene una explicación médica | Foto Freepik.

¿Por qué una persona habla dormida?

Hablar dormido se da en dos etapas, una de ellas es en REM (movimiento ocular rápido), que es una interrupción en los procesos que regulan el habla durante el sueño.

Entonces, lo que ocurre es que al dormir y soñar, músculos y cuerdas vocales están sin "funcionamiento", pero cuando se activan por unos segundos, las palabras que los personajes del sueño están pronunciando, entre otros, son expresadas en voz alta por la persona que se encuentra descansando.

Por otro lado, también se da el hecho de que una persona hable sola en lo que se cataloga como "sueños transitorios", los cuales se gestan cuando el sujeto se encuentra medio despierto y se permite hablar, pero carece de entendimiento como tal.

¿Es normal que una persona hable en pleno sueño?

El citado escenario digital médico recalca que hablar en medio del sueño es común. Aunque es difícil que una persona acierte si lo hace o no, los acompañantes suelen percibirlo.

Descansar
Hablar en medio del sueño puede generar molestias | Foto Freepik.

Adicionalmente, comparten que las estimaciones cambian, pero la mayoría de los estudios indican que más del 50%, e incluso en algunos casos más del 80%, de los niños pequeños y preadolescentes se ven afectados, dependiendo de distintos factores, mientras que a mayor edad hay una reducción del síntoma o signo de hablar en medio del sueño.

