Aida Victoria Merlano sorprendió al revelar cómo son sus noches desde que es mamá

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores todos los detalles de cómo se transformó su vida con la llegada de Emiliano.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano durante una entrevista con Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano compartió cómo es su vida desde que se convirtió en mamá. Foto | Canal RCN.

El pasado martes 29 de julio, Aida Victoria Merlanoanunció el nacimiento de su hijo, y desde entonces, comparte con frecuencia detalles de cómo es su nueva vida desde que se convirtió en mamá.

¿Cómo es la nueva vida de Aida Victoria Merlano desde que se convirtió en madre?

Y es que, con la llegada de este nuevo integrante a la familia, la creadora de contenido ha decidido mostrar su nuevo rol como madre, por lo que recientemente presumió cuál es su rutina cada noche desde que su hijo llegó al hogar.

“Bienvenidas a una pijamada con Emi”, son las palabras de Aida Victoria con las que da inicio al video. Allí, poco a poco, muestra cómo cambió radicalmente su descanso al tener que centrar toda su atención en el bebé.

En primer lugar, enseña al pequeño posado sobre su pecho mientras lo alimenta, luego muestra cómo le saca los gases y, posteriormente se observa cómo el bebé se queda dormido en los brazos de su mamá.

Seguramente, una de las cosas que también se ha transformado desde que Emiliano nació, son los tiempos que tiene Merlano para su propio cuidado, pues reveló que el momento de hacer su Skin Care, es justo cuando su hijo se duerme.

¿Cómo ha cambiado la vida de Aida Merlano tras el nacimiento de su primer hijo?

Otro de los detalles que también llama la atención, es sin duda, el poco tiempo que tiene para descansar la influenciadora a lo largo de la noche, esto debido a que los bebés no duermen toda la noche de corrido, lo que implica estar pendiente de él durante la madrugada.

Según lo comentó la creadora digital, normalmente entrega al bebé alrededor de las 6:00 a.m. para que la releven y poder dormir 5 horas aproximadamente y recuperar las horas de sueño.

Por ahora, la influencer continúa enamorada y feliz de seguir explorando esta nueva faceta que llegó para cambiarla definitivamente, pues así lo ha hecho saber a través de las publicaciones en las que se muestra completamente entregada a cuidar y estar presente para su hijo Emiliano.

